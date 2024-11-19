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The Binding of Isaac 27.09.2011
Аркада, Инди, Вид сверху, Кооператив
9.4 5 287 оценок

The Binding of Isaac: Rebirth получила обновление с онлайн-кооперативом

butcher69
Новости

Создатели The Binding of Isaac: Rebirth порадовали поклонников выходом бесплатного обновления Repentance+, которое добавило полноценный онлайн-кооператив. Однако для его работы требуется весь предыдущий дополнительный контент.

Repentance+ поддерживает кооператив для четырех игроков и предлагает несколько режимов: Quick Match, Public Match, Friend Match и Daily Run. Для удобства общения добавлены функции Emote Wheel и текстовый чат. Обновление также включает новые достижения, маркеры завершения, улучшения внутриигровых предметов и изменения баланса.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Крис Мастер

Почему ставят лимит в 4 игрока? Ладно кооп (локальный мультиплеер), но почему нельзя в онлайн завезти больше 4

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Пользователь ВКонтакте

Флеш Айзек тоже? // Александр Феоктистов

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