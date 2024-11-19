The Binding of Isaac: Rebirth получила обновление с онлайн-кооперативом

Создатели The Binding of Isaac: Rebirth порадовали поклонников выходом бесплатного обновления Repentance+, которое добавило полноценный онлайн-кооператив. Однако для его работы требуется весь предыдущий дополнительный контент.

Repentance+ поддерживает кооператив для четырех игроков и предлагает несколько режимов: Quick Match, Public Match, Friend Match и Daily Run. Для удобства общения добавлены функции Emote Wheel и текстовый чат. Обновление также включает новые достижения, маркеры завершения, улучшения внутриигровых предметов и изменения баланса.