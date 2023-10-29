Режиссер предстоящей экранизации BioShock очень доволен сценарием к фильму

После окончания забастовки сценаристов начинает поступать все больше информации о предстоящей экранизации BioShock. Самые свежие сведения получены из интервью с режиссером Фрэнсисом Лоуренсом (Francis Lawrence), взятого в рамках подкаста Post Credit.

Лоуренс очень оптимистично оценивает проект, рассказывая о его текущем состоянии и о том, как они работают над тем, чтобы сохранить дух игры:

До забастовки, когда мы работали, я надеялся, что проект уже достаточно продвинулся, чтобы мы могли приступить к исследовательской фазе. Но я скажу, что у нас есть черновой вариант, которым я очень, очень доволен и который мне очень нравится". Майкл Грин, который был моим другом и написал "Бегущего по лезвию 2049", сделал его, и я думаю, что он действительно хорош и очень интересен. Никаких обсуждений актеров или чего-то подобного пока нет. Знаете, что замечательно - вы ведь фанат этой игры - в BioShock есть невероятный мир с необычной мифологией. Там есть подробная мифология, история и предыстория, которая просто фантастична. Поэтому мы хотели потратить время, чтобы убедиться, что мы справились с этой задачей, проработали мифологию и остались верны духу игры, как при адаптации книги. Думаю, нам это удалось".

[Фрэнсис Лоуренс, Post Credit Podcast].

Лоуренс также говорит о возможности превращения BioShock во франшизу с несколькими сиквелами, однако утверждает, что первый фильм будет посвящен только сюжету первой игры. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше, и следите за новостями по мере продолжения разработки.