Сценарист обнадеживающе прокомментировал ситуацию вокруг киноадаптации BioShock ©

В работе над фильмом BioShock возникли некоторые проблемы, но, по словам сценариста фильма, производство возобновляется. Адаптация игры BioShock 2007 года была естественным продолжением, и режиссер "Звонка" Гор Вербински взял курс на создание фильма. И хотя до этого так и не дошло, киноверсия будет.

Будущее BioShock, режиссером которого станет Фрэнсис Лоуренс, а сценаристом - Майкл Грин, выглядит вполне радужно. После небольшого перерыва, связанного с забастовкой WGA, которая помешала многим постановкам, Грин сообщил, что BioShock продолжает развиваться.

Netflix отнеслась к нему с большим интересом. Они были рады этому до забастовки, рады и сейчас, после забастовки. Да, мне звонили, спрашивали: "Как продвигаются дела?", как только забастовка закончилась, "Ты уже готов...?". Я регулярно встречался с Фрэнсисом Лоуренсом и его командой, чтобы доработать черновой вариант. Мы все настроены оптимистично. Нам всем это нравится. Это огромный, разросшийся мир кошмаров, который мы хотим видеть реальным. Так что будем надеяться. Я хотел бы поскорее поделиться с вами новостями.

Помимо написания визуально захватывающего продолжения "Бегущего по лезвию" Ридли Скотта, Грин приложил свой талант к созданию фильма "Логан". Мрачное и суровое прощание с Росомахой стало эмоциональным рассказом об искуплении героя. Грин - идеальный сценарист для экранизации BioShock. На первый взгляд, BioShock - это обычный шутер от первого лица, но его актуальные темы заставляют пройти игру дважды. Игроки начинают игру в роли главного героя, который терпит крушение посреди океана. Оттуда он попадает в подводный город, который пришел в упадок. По мере того как герой пробивается к архитектору города Эндрю Райану, он сталкивается со многими моральными проблемами и темами элитарности и капитализма. Эта история актуальна как никогда и стала основой для потрясающего сиквела BioShock: Infinite.