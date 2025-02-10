15 лет назад вышла BioShock 2

BioShock 2 была выпущена 9 февраля 15 лет назад под большим давлением, после огромного успеха первой игры и с надеждами игроков на продолжение, которое оправдает ожидания. Первая BioShock была продана тиражом в несколько миллионов копий, и было решено создать новую студию, 2K Marin, для разработки новой игры. Это произошло после некоторых разногласий с директором оригинальной игры Кеном Левином, который считал, что глава Восторга завершена и пришло время сосредоточиться на новых подходах (как позже произошло с BioShock Infinite).

Действие Bioshock 2 происходит через восемь лет после событий оригинальной игры, сохраняя многие аспекты, которые сделали первую часть выдающейся, в частности, ее сеттинг. Однако она привнесла много интересных аспектов. Самым поразительным было то, что мы играли за Большого Папочку, разворачивая боевую составляющую на 180 градусов. Помимо повышенной прочности, мы могли использовать оружие и плазмиды одновременно и с полной универсальностью.

У BioShock 2 были очень хорошие результаты продаж, хотя и ниже, чем у оригинальной версии. Её рейтинг на Metacritic составляет 88 из 100. Возможно, это была не самая новаторская игра, но многим, кто в нее играл, она в итоге понравилась.