15 лет назад вышла BioShock 2

BioShock 2 была выпущена 9 февраля 15 лет назад под большим давлением, после огромного успеха первой игры и с надеждами игроков на продолжение, которое оправдает ожидания. Первая BioShock была продана тиражом в несколько миллионов копий, и было решено создать новую студию, 2K Marin, для разработки новой игры. Это произошло после некоторых разногласий с директором оригинальной игры Кеном Левином, который считал, что глава Восторга завершена и пришло время сосредоточиться на новых подходах (как позже произошло с BioShock Infinite).
Действие Bioshock 2 происходит через восемь лет после событий оригинальной игры, сохраняя многие аспекты, которые сделали первую часть выдающейся, в частности, ее сеттинг. Однако она привнесла много интересных аспектов. Самым поразительным было то, что мы играли за Большого Папочку, разворачивая боевую составляющую на 180 градусов. Помимо повышенной прочности, мы могли использовать оружие и плазмиды одновременно и с полной универсальностью.
У BioShock 2 были очень хорошие результаты продаж, хотя и ниже, чем у оригинальной версии. Её рейтинг на Metacritic составляет 88 из 100. Возможно, это была не самая новаторская игра, но многим, кто в нее играл, она в итоге понравилась.
Ну хз насчёт протеворечивости, мне она больше 1 понравилась
Особенно если сравнить с тем что было тогда, она выделялась в любом случае.
Какая она противорчивая, если люди о ней помнят только хорошее и любят до сих пор?
Не мало людей фапают на BioShock Infinite, а мне вообще не зашла. Попробовал спустя время перепройти с русской озвучкой и текстурами, всё равно не зацепила. Двойку же считаю самой сильной из трёх. И DLC Minerva's Den зачётное.
Помню впечатления от графики первого биошока, когда после крушения гг находился в воде, это было эпично, вода шикарнеше смотрелась. Да и сама игра дольно отличная получилась, не так давно перепроходил // Владимир Николаевич
на столько противоречивая,что я до сих пор иногда думаю что инфинити это вторая часть
первый и второй биошок шикарные игры!
15 РЕБЯТА! Как же время летит :(
Первые две части огонь! До сих пор графика хороша... Помню как чел по ПОТОЛКУ за мной полз и орал мне:" Я не хочу тебе сделать больно, я хочу лишь посмотреть что у тебя внутри "😄 // Lex Lex
что в ней противоречивого? (ну кроме не очень весёлой концовки) вполне приличное продолжение первой игры...
Хорошая часть! Дали играть за папочку + длс минервас ден, которую я проходил более 8 часов . Сторонняя разработка и что? Это как с бетмен ориджинс кому-то не нравится а кому-то очень даже зашло ( чего стоит битва с боссом , Дефстроук ) Время экспериментов было , время золотое! Слово - противоречивая и 88 баллов)) Как минимум странно! А вот что в тему, так это то что я сегодня ношу брелок на ключах Биошок2 из кол.издания:)
Да хорошая игра была и остается таковой, в те времена так вообще была отдушиной на фоне однотипных серых шутанов
Унылая донельзя. А вот третья часть.... ух. // Lucius Sulla
Для меня биошок это первая и вторая часть только. Третья уже какая-то левая фигня по мотивам.
Все так и есть, потому что ее делал не Кен Левин, 2 два дополнения Infinite по 2 часа которые продолжительностью переплюнули всю вторую часть, просто круто. А 2 часть как началась так и закончилась с одними и теми же концовками
Так и не стал играть во вторую часть. Всё что слышал об игре до выхода, казалось бессмысленной фанатской модификацией. А после выхода и не вспоминал особо. Первая и третья игры - оригинальны и связаны, а вторая кажется суррогатом, придуманным для повторения заработка первой части.
Сам ты не играл и только что-то слышал и что-то тебе казалось, ясно, держи в курсе, твое мнение об игре в которую ты не играл очень важно для нас⸮
Так бывает когда у человека сформирован какой-никакой вкус и есть игровой опыт - не нужно уже всё в рот тащить, чтобы понять что это бяка. Глупым детям, без игрового опыта и собственного мнения, действительно нужно всё подряд пробовать, чтобы научиться "отделять мух от котлет". Потом "чуйка" работать будет и тратить своё время и деньги на то, что не будет нравится уже придётся меньше.