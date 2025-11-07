Take-Two обещает, что BioShock 4 превзойдет ожидания фанатов

Издатель Take-Two Interactive заявил, что новая часть культовой серии BioShock выведет франшизу на совершенно новый уровень. В последних заявлениях издатель уверяет, что после многочисленных изменений в команде разработка игры движется в правильном направлении и превзойдет все ожидания фанатов.
Президент Take-Two Interactive Карл Слатофф сказал: «BioShock — очень важная серия для нас. Это один из наших крупнейших проектов, и мы очень рады ее возвращению».
Важным шагом стало присоединение Рода Фергуссона к студии Cloud Chamber, ответственной за производство. Параллельно произошло около 80 увольнений, которые издатель назвал «позитивной реорганизацией». Карл Слатофф также отметил, что изменения в структуре команды уже приносят плоды. Take-Two подтверждает, что новая часть BioShock оправдает и даже превзойдет ожидания игроков. Несмотря на долгое время ожидания (разработка продолжается уже более десятилетия), издатель полностью вовлечен в процесс создания игры.
BioShock 4 поднимет планку для всей серии — это всегда было нашей целью.
Главной задачей студии Cloud Chamber будет завершение проекта, чтобы сохранить высочайшее качество и, если возможно, превзойти предыдущие части серии. В скором времени разработчики могут раскрыть первые конкретные детали об игре.
Все мы знаем ваши "обещания".
Каждый раз студии выходят и рассказывают что такова мы еще не видели
а что еще они могут пообещать?))
Ну смотрите,вас за язык не кто не тянул,на релизе проверим
Пусть сначала сделают, а там уже и посмотрим. А то, блин, только различные обещания со всех сторон!
Позитивно реорганизовали 80 человек на мороз после 10 лет разработки. Каждый издатель обещает превзойти ожидания когда проект горит синим пламенем. Ждём эпического превозмогания и анонса микротранзакций для поднятия планки.
Видимо, подготавливают к тому, что системные требования превзойдут все ожидания.
пи%даболы!
Не превзойдет, а провалится с треском. 146%.
Если сделают хорошую игру, а то что было в набросках, то шанс хоть и маленький, но есть