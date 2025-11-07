Take-Two обещает, что BioShock 4 превзойдет ожидания фанатов

Издатель Take-Two Interactive заявил, что новая часть культовой серии BioShock выведет франшизу на совершенно новый уровень. В последних заявлениях издатель уверяет, что после многочисленных изменений в команде разработка игры движется в правильном направлении и превзойдет все ожидания фанатов.

Президент Take-Two Interactive Карл Слатофф сказал: «BioShock — очень важная серия для нас. Это один из наших крупнейших проектов, и мы очень рады ее возвращению».

Важным шагом стало присоединение Рода Фергуссона к студии Cloud Chamber, ответственной за производство. Параллельно произошло около 80 увольнений, которые издатель назвал «позитивной реорганизацией». Карл Слатофф также отметил, что изменения в структуре команды уже приносят плоды. Take-Two подтверждает, что новая часть BioShock оправдает и даже превзойдет ожидания игроков. Несмотря на долгое время ожидания (разработка продолжается уже более десятилетия), издатель полностью вовлечен в процесс создания игры.

BioShock 4 поднимет планку для всей серии — это всегда было нашей целью.

Главной задачей студии Cloud Chamber будет завершение проекта, чтобы сохранить высочайшее качество и, если возможно, превзойти предыдущие части серии. В скором времени разработчики могут раскрыть первые конкретные детали об игре.