В сети обнаружились изображения и подробности BioShock 4

BioShock 4 стала одной из тех игр, которые, казалось бы, никогда не увидят свет, но внезапно появился слабый импульс. Проект находится в разработке в студии Cloud Chamber с 2018 года, но за все это время у нас мало подробностей и ни одного официального кадра.

Недавно портал MP1St опубликовал новые подробности об игре. Они включают в себя запланированные локации, обзор ресурсов, которые могут раскрыть главного злодея и протагониста, краткий обзор процесса разработки и многое другое.

Игра BioShock не была бы игрой без общества на грани краха. Среди того, что удалось узнать из этой игры, есть несколько локаций, например, крупное казино. Кроме того, отдельные сведения указывают на конкретный район или локацию под названием «Солария» (или «Солярис»). Хотя это не показано на полученных нами визуальных материалах, мы неоднократно слышали упоминания об этом месте, а также о конкретном классе людей, известных как «солариане». Являются ли они элитой, контролирующей город, фракцией врагов или просто обычными гражданами, покажет время.

Что касается окружающей среды, известно, что снег будет играть важную роль в атмосфере игры. Для тех, кто следит за сообщениями об антарктическом сеттинге, это может показаться очевидным, но подтверждение этих погодных эффектов предполагает, что они могут быть центральным элементом игрового процесса.

Однако, помимо замёрзшего экстерьера, у нас также есть ресурсы, которые, по-видимому, являются ранними техническими тестами, подтверждающими включение масштабных ландшафтов в стиле каньонов. Учитывая снег, будет интересно посмотреть, как это будет реализовано. Мы также видим элементы кабелей и механизмов, которые, хотя и не являются чем-то сногсшибательным, безусловно, подтверждают, что художник стремился сохранить стилизованный вид, характерный для BioShock Infinite.

Возможно, самым захватывающим для давних поклонников является возможное возвращение экосистемы, похожей на оригинальные игры. Хотя нет прямого упоминания слова «Splicer», мы нашли отсылки к конкретному человеку или сущности, обозначенной как «Male Flusher». Хотя их роль не подтверждена, предполагается, что эти «Flushers» могут функционировать как аналог Splicers из Вострога в этом городе.

Кроме того, известно о возможном возвращении вещества ADAM в каком-то виде. Это вещество из первых двух игр известно тем, что наделяет своих пользователей сверхчеловеческими способностями и вызывает зависимость при чрезмерном употреблении, что подпитывает гипотезу о том, что безумные граждане снова бродят по городу.

Что касается того, кто может дёргать за нитки из-за кулис, удалось получить изображения поразительной золотой статуи, изображающей суровую мужскую фигуру. Он изображён с высоко поднятыми руками в позе, напоминающей Атласа, — поза, которая становится очевидной при просмотре третьего изображения, где три такие же фигуры поднимают три шарообразные фигуры, поддерживающие массивную центральную глобальную конструкцию над головой.

Учитывая детализацию элементов статуи, таких как черты лица и причёска, можно предположить, что она должна представлять собой центрального антагониста игры. Это соответствует давней традиции серии, где злодеи почитаются своими городами, как, например, Эндрю Райан в BioShock или Закари Комсток в Infinite.

Теперь, когда мы увидели злодея, вам, возможно, захочется познакомиться с героем. Если вы внимательно рассматривали изображения с элементами окружения, вы могли заметить, что рядом с камнями находится небольшой персонаж, используемый в качестве масштабной модели, что может быть первым взглядом на главного героя. Фигура выглядит как мужчина в сером костюме и галстуке, идеально вписывающихся в эстетику середины века, которой известна серия.

Конечно, мы нельзя исключить возможность того, что это всего лишь замена стандартному NPC, а не главному герою. Однако его наряд поразительно похож на архетип Букера Де Витта, и тот факт, что именно эта модель была выбрана для демонстрации масштаба окружения, безусловно, вызывает подозрения.

К сожалению, известно, что достижение этого этапа далось нелегко. Источники подтверждают сообщения о турбулентном цикле разработки, в частности, упоминая сложный период в 2022 году (или до него). Поскольку известно, что проект претерпевает изменения в сюжете, трудно предсказать, насколько сильно он может измениться по сравнению с представленными здесь версиями игры. Будем надеяться, что, несмотря на переписывание сценария, интересные детали, которые мы здесь увидели, и основная суть серии войдут в финальную версию.