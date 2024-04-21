Анонсирован Biped 2 - сиквел высокооцененного кооперативного приключения

Студия NExT представила Biped 2 — сиквел высокооцененного кооперативного приключения. Продолжение выйдет во втором квартале 2025 года на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

Авторы пообещали, что Biped 2 станет намного масштабней: прохождение займет больше времени. В сиквеле появится встроенный редактор пользовательских уровней, а кооператив расширится до четырех игроков. Действие продолжения развернется в космосе.

Biped вышла 26 марта 2020 года. Игра получила высокие оценки от геймеров — у приключения 86% положительных отзывов в Steam на основе более 5,9 тыс. рецензий.