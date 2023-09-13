Bit.Trip Rerunner выйдет 19 сентября для ПК ©

Ритм-платформер BIT.TRIP RERUNNER выйдет на ПК через Steam 19 сентября, сообщила компания-разработчик Choice Provisions. Обычная цена игры составит 19,99 долл., но до 26 сентября ее можно будет приобрести с 20-процентной скидкой по цене 15,99 долл.

Ощутите лучшее из двух миров с новым релизом Choice Provisions, Bit.Trip Rerunner. Как независимая компания-ветеран видеоигр с более чем 15-летним опытом работы в индустрии, мы с гордостью представляем обновленную версию нашей любимой игры Bit.Trip Runner. Rerunner отдает дань уважения оригиналу, представляя при этом новый художественный стиль, инновационные игровые механики и расширенный редактор уровней. Почувствуйте ностальгию по прошлому и окунитесь в атмосферу настоящего.