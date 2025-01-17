Вышла настольная игра во вселенной "Черной книги" от Hobby World

Hobby World выпустила настольную адаптацию популярной RPG «Чёрная книга» от студии Morteshka. Игра продолжает сюжет оригинала, основываясь на нейтральной концовке, и предлагает игрокам окунуться в атмосферу мистической России начала XX века. Ключевым новшеством настольной версии стало кооперативное прохождение, где можно взять на себя роли как главной героини Василисы, так и других значимых персонажей.

Игроков ждут путешествия по знакомым локациям Чердынского уезда с характерными для оригинальной игры атмосферой и визуальным стилем. Художественный дизайн и иллюстрации сохранили дух первоисточника, что обязательно порадует фанатов. Однако настольная «Чёрная книга» не стала простой копией – разработчики добавили новые механики и элементы, чтобы адаптация чувствовалась уникальной.

Одной из ключевых особенностей стала необходимость балансировать между миром людей и нечистой силы. Слишком частая помощь крестьянам вызывает гнев сверхъестественных существ, а излишнее сотрудничество с лешими и домовыми увеличивает недовольство жителей уезда. Кроме того, введена система грехов: при накоплении определённого количества очков персонаж становится «проклятым», что открывает тёмные способности, но накладывает серьёзные ограничения.

Одной из самых интересных особенностей настольной «Чёрной книги» стали модифицируемые локации и персонажи. В ходе кампании игроки будут открывать новые карты, улучшать заговоры и менять мир вокруг себя. Достигнутые результаты и принятые решения повлияют на дальнейшее развитие сюжета, что добавляет реиграбельности.

Издательство Hobby World работало над проектом в партнёрстве с Morteshka, чтобы сохранить атмосферу и достоверность первоисточника. В шести включённых в игру историях заметен глубокий акцент на мифологию народов коми и отражение российской культуры XIX века.

Настольная «Чёрная книга» уже доступна в продаже.