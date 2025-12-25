Зима в Black Desert: открыт "Склон падающих снежинок" и обновлены боссы

В Black Desert вышло праздничное обновление, приуроченное к Рождеству и Новому году. Патч принёс с собой зимние ивенты, правки ремесленного баланса и изменения в расписании мировых боссов.

Ключевым событием стало возвращение «Склона падающих снежинок». Игроков ждёт набор сезонных развлечений: скоростное катание на сноуборде, подлёдная рыбалка и охота на грозного Морозного Йети. Эти активности не только создают атмосферу праздника, но и позволяют заработать полезные награды.

Разработчики также пересмотрели механику появления мировых боссов. Теперь одновременно в мире могут находиться не более двух противников, а боссы региона Страны Утра начали выдавать награды за каждую победу, а не раз в неделю.

Не обошлось и без ремесленных улучшений: за занятия профессиями теперь выдаются побочные продукты. Дополнительно в игру добавили новые породы диких лошадей, которые можно продать по значительно более высокой цене.