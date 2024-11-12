Российские разработчики готовят хоррор про полярника - The Black Ice

Отечественная студия Antelus Games совместно с коллективом RedCrab Games представила хоррор с элементами выживания под названием The Black Ice. Действие разворачивается в Антарктиде.

Главным героем The Black Ice выступает отважный полярник со станции «Мирный», который, получив сигнал SOS из научно-исследовательского комплекса «Восток», спешит на помощь. Протагонисту предстоит раскрыть множество тайн, столкнуться с опасными противниками и сохранить рассудок.

Разработчики из Antelus Games рассказали, что The Black Ice получила свое название в честь редкого геологического явления, которое возникает под воздействием экстремальных условий в глубинах антарктического льда. Этот лед аномально черного цвета, что может быть связано с наличием в его структуре инородных частиц неизвестного происхождения — возможно, космического.

Авторы The Black Ice обещают гнетущую атмосферу одиночества, большое количество загадок и тайн, ограниченный боезапас и время в качестве главного противника.

The Black Ice запланирована к релизу в 2025 году на ПК. Страницы игры в VK Play и Steam уже открыты — можно добавить в список желаемого.

Хоррор The Black Ice также привезут на выставки «Игропром» и «РЭД Экспо». Первая пройдет 23-24 ноября, а вторая — с 28 ноября по 1 декабря.