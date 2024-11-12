Российские разработчики готовят хоррор про полярника - The Black Ice

Отечественная студия Antelus Games совместно с коллективом RedCrab Games представила хоррор с элементами выживания под названием The Black Ice. Действие разворачивается в Антарктиде.
Главным героем The Black Ice выступает отважный полярник со станции «Мирный», который, получив сигнал SOS из научно-исследовательского комплекса «Восток», спешит на помощь. Протагонисту предстоит раскрыть множество тайн, столкнуться с опасными противниками и сохранить рассудок.
Разработчики из Antelus Games рассказали, что The Black Ice получила свое название в честь редкого геологического явления, которое возникает под воздействием экстремальных условий в глубинах антарктического льда. Этот лед аномально черного цвета, что может быть связано с наличием в его структуре инородных частиц неизвестного происхождения — возможно, космического.
Авторы The Black Ice обещают гнетущую атмосферу одиночества, большое количество загадок и тайн, ограниченный боезапас и время в качестве главного противника.
The Black Ice запланирована к релизу в 2025 году на ПК. Страницы игры в VK Play и Steam уже открыты — можно добавить в список желаемого.
Хоррор The Black Ice также привезут на выставки «Игропром» и «РЭД Экспо». Первая пройдет 23-24 ноября, а вторая — с 28 ноября по 1 декабря.
Выглядит круто! Ждем дальнейших новостей! Желаем удачи!
Выглядит довольно интересно, подождем больше информации и будем следить за новостями, пожелаем удачи разрабам!😉🙂
почему там обязательно какие то уроды монстры, а не может быть просто выживание и борьба с природой, которая куда страшнее всяких монстров
Прикольно. Вот это интересно.
пенумбра
а хоррор то выйдет?
я просто к тому у нас уже есть фильм нечто и еще что то про полярников с инопланетянами так чем тут нас пугать будут?
Вижу зомбаков которые в угоду малого бюджета голые и даже не похожи на бывших членов команды.
https://store.steampowered.com/app/311800/Black_Ice/?l=russian&curator_clanid=27274006
https://www.amazon.com/Black-Ice-Harry-Bosch/dp/1455550620