Black Mesa получила обновление Necro Patch

"Привет, коллега-зомби-ученый!
Мы только что выпустили обновление для Black Mesa. Нашей целью было повысить производительность, улучшить поддержку контроллера и исправить ряд проблем, не нарушая при этом ваши файлы сохранения.
Вот примечания к патчу!
Ключевые обновления
- Улучшена производительность игры (Vulkan, оптимизация пользовательского интерфейса, новый рендерер/оптимизация нового пост-процесса).
- Исправлены случаи, когда игра вылетала при запуске.
- Исправлено мерцание и артефакты пользовательского интерфейса.
- Исправлен сбой на первой карте Interloper, с которым столкнулись игроки.
- Улучшена поддержка контроллера с помощью Steam Input
- Нажмите здесь , чтобы просмотреть подробные примечания по настройке поддержки контроллера.
- Исправлена ошибка, возникающая при первом нанесении на оружие декалей.
- По умолчанию снова включены наклейки на оружие.
Известные вопросы
- Alt-Tabging при использовании Vulkan иногда может привести к сбою игры.
- Иногда антивирус может пометить игру как вредоносную, хотя это не так (посмотрим, что можно с этим сделать).
- Незначительные ошибки перекрытия пользовательского интерфейса на некоторых сверхшироких мониторах.
- Некоторые элементы пользовательского интерфейса нуждаются в локализации"
А так же многое другое. Подробнее можно почитать тут.
некро-патч, это типа, как некро-пост? да ладно им, не такая уж и древняя игра.
Блэк Меса и Негро патч)
прочти внимательнее
Классная игра, особенно с HD текстурами.
Тень у сущностей они исправили или всё также черное облако под НПЦ?
уже качаю игру опять тестить патч, я это дело люблю
А тени они исправили? А то какой то ужас местами или у меня только так? Проблема заметна когда в вентиляции светишь на хедкраба и смотришь на тени от него
Норм игра?
Если нравится геймдизайн первой халфы, тогда зайдёт на ура. Оставили бодрый экшн с сюжетом, сделали шикарную картинку. Проходил год назад, так ни разу и не осилив оригинал, очень понравилась
Игра топовая! Прошёл уже 2 раза.
Один из лучших примеров ремейка
they hunger было круто)
После этого патча у меня игра начала невыносимо лагать от любых эффектов, а я только недавно начал проходить игру, классный патч 10/10 👍
Странно, что раньше этого не сделали и игра работала на древнем ДХ9. Вулкан сходу дал +50-80 кадров. Карта не в 4к всё ещё не загружена на полную, ну да и ладно
А причём тут приписка Necro? Не догоняю...
Вот блин, придётся удалять пиратку и снова качать проблемную лицуху..
Надеюсь, новую версию взломают побыстрее.