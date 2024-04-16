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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 668 оценок

Black Mesa получила обновление Necro Patch

VovanVV1982

"Привет, коллега-зомби-ученый!

Мы только что выпустили обновление для Black Mesa. Нашей целью было повысить производительность, улучшить поддержку контроллера и исправить ряд проблем, не нарушая при этом ваши файлы сохранения.

Вот примечания к патчу!

Ключевые обновления

  • Улучшена производительность игры (Vulkan, оптимизация пользовательского интерфейса, новый рендерер/оптимизация нового пост-процесса).
  • Исправлены случаи, когда игра вылетала при запуске.
  • Исправлено мерцание и артефакты пользовательского интерфейса.
  • Исправлен сбой на первой карте Interloper, с которым столкнулись игроки.
  • Улучшена поддержка контроллера с помощью Steam Input
  • Нажмите здесь , чтобы просмотреть подробные примечания по настройке поддержки контроллера.
  • Исправлена ​​ошибка, возникающая при первом нанесении на оружие декалей.
  • По умолчанию снова включены наклейки на оружие.

Известные вопросы

  • Alt-Tabging при использовании Vulkan иногда может привести к сбою игры.
  • Иногда антивирус может пометить игру как вредоносную, хотя это не так (посмотрим, что можно с этим сделать).
  • Незначительные ошибки перекрытия пользовательского интерфейса на некоторых сверхшироких мониторах.
  • Некоторые элементы пользовательского интерфейса нуждаются в локализации"

А так же многое другое. Подробнее можно почитать тут.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
RoboB

некро-патч, это типа, как некро-пост? да ладно им, не такая уж и древняя игра.

7
logostramus

Блэк Меса и Негро патч)

6
VovanVV1982

прочти внимательнее

-1
HITMAN 5

Классная игра, особенно с HD текстурами.

3
lastzlo

Тень у сущностей они исправили или всё также черное облако под НПЦ?

3
Юрий Пенкин

уже качаю игру опять тестить патч, я это дело люблю

2
Alemin

А тени они исправили? А то какой то ужас местами или у меня только так? Проблема заметна когда в вентиляции светишь на хедкраба и смотришь на тени от него

1
David Lisovsky

Норм игра?

0
Pashkek

Если нравится геймдизайн первой халфы, тогда зайдёт на ура. Оставили бодрый экшн с сюжетом, сделали шикарную картинку. Проходил год назад, так ни разу и не осилив оригинал, очень понравилась

1
Mark500

Игра топовая! Прошёл уже 2 раза.

1
axius link

Один из лучших примеров ремейка

3
r0b0tf00t

they hunger было круто)

0
Insound

После этого патча у меня игра начала невыносимо лагать от любых эффектов, а я только недавно начал проходить игру, классный патч 10/10 👍

0
Stas776

Странно, что раньше этого не сделали и игра работала на древнем ДХ9. Вулкан сходу дал +50-80 кадров. Карта не в 4к всё ещё не загружена на полную, ну да и ладно

0
NeverMora

А причём тут приписка Necro? Не догоняю...

0
kostr184

Вот блин, придётся удалять пиратку и снова качать проблемную лицуху..

Надеюсь, новую версию взломают побыстрее.

-4