Black Myth: Wukong получила очередное обновление с исправлением ошибок

Студия Game Science выпустила обновление для игры Black Myth: Wukong, в котором разработчики исправили ряд ошибок и внесли улучшения в баланс игры.
Основные изменения:
- Исправлена ошибка, из-за которой Желтобровый в легендарном испытании «Хранители реликвий» при определённых условиях постоянно был невидимым.
- Исправлена ошибка, из-за которой высшее божество Эрлан в легендарном испытании «Братья с Мэй» при определённых условиях слишком быстро восстанавливал возможность блокировать атаки.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда невозможно было открыть ворота после возвращения в область «Лес (снаружи)» на Огнедышащей горе.
- Исправлена ошибка, из-за которой атаки с использованием навыков не всегда попадали в цель.
- Скорректированы условия срабатывания морозоустойчивой хризантемы (добавка).
- На карте путешественника теперь корректно открывается область рядом с Изумрудным залом.
- На карте путешественника теперь корректно отображается местоположение игрока на горе Хуаго.
- Исправлена ошибка, из-за которой в режиме испытаний нельзя было настраивать предметы в быстром доступе и скрывать уведомления с красной точкой.
- Значок сообщения о победе в «Легендарном испытании» заменён на правильный.
- Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно привязать действие к клавише L.
- Исправлена ошибка снежного покрова на Новом Западе.
- В настройках графики появился новый метод избыточной выборки сглаживания: NXSR.
- В режиме испытаний теперь корректно воспроизводятся все реплики на английском.
- В режиме испытаний теперь корректно отображаются субтитры на разных языках.
- Для нескольких языков улучшен перевод: исправлены опечатки, проведена работа над использованием прописных букв и единообразием терминов.
- Исправлена ошибка, из-за которой количество приобретённых чесалок и златолистных шпилек (диковинки) рассчитывалось неверно после покупки. Избранные, столкнувшиеся с этой ошибкой, найдут соответствующие предметы у себя в сумке после установки обновления.
- Исправлены ошибки, возникавшие во время запуска игры при определённых условиях.
Также разработчики указали на известную проблему, связанную с тем, что некоторые игроки не могут провести второй удар комбинированной атаки, если за ней следовало уклонение либо идеальное уклонение, после которого использовалось заклинание обездвиживания или некоторые навыки душ. Эта ошибка будет исправлена в одном из будущих обновлений.
Игра года, однозначно.
Неа, Astro Bot лучше))
Астробот хорошая игра, но точно не игра года, любой подобный экз от нинки на две головы выше. Просто китайцы не люди по мнению "уважаемых" западных партнеров, потому и выбрали Астробот.
С этим согласен, но Wukong точно не игра года, уж очень уступает даже Dark Souls
Dark Souls ого, давно я так не смеялся, хорошая шутка...
Все думаю приобрести ,как игрушка?
Отличная игра,но реально перехайпленная, свои 60$ не стоит, за 30-35$ можно брать
Это обычный Boss Rush. Что типа как от From Software, только в отличие к примеру Elden Ring, где очень красивые локации, много оружия, а в Wukong кроме палки и парочки заклинаний нет ничего
Игра выделяется некой серьезностью и качеством на фоне всего того мусора, что вышел за последние пару лет. Но если рассматривать ее как отдельное произведение, скажем на уровне игр 2007-2015 годов, то она тупо ни о чем. Сюжет невменяемый, если не знаешь книжный первоисточник, боевка скучная, унылая и однокнопочная. Рядовые мобы надоедают на середине, начинаешь тупо бежать сквозь них игнорируя схватки. Мир красивый, но совершенно пустой, мотивации к исследованию почти нет (кроме поиска пары улучшений). Невнятная прокачка, отсутствие адекватных билдов по шмоту (как правило шмот соответствует уровню локации, в следующей локации следующий шмот, без права на выбор). Единственный плюс - очень интересные и разнообразные боссы, с ними действительно увлекательно сражаться. В то же время однокнопочная боевка и эти сражения портит - колбасишь палкой, перекат, колбасишь палкой, перекат (повторять до 20 минут, иногда несколько раз, если умер из-за того что не почувствовал тайминг у босса). В общем я сильно пожалел что взял на релизе за фуллпрайс, где-то на 4 часу понял что это такое за игра, а дальше уже заставлял себя проходить потому что денег жаль. За косарь норм, чтоб побегать не в захлеб. Игрой года 2024 можно назвать только за то, что кроме Space Marine 2 в 2024 году игр не было в принципе.
игра стоит все 100$. Предзаказал потом еще купил братишке поиграть. офигенная игра за последние десять лет.
Бери не думай, она вмеру трудная и вполне разнообразная.