Black Myth: Wukong получила очередное обновление с исправлением ошибок

Студия Game Science выпустила обновление для игры Black Myth: Wukong, в котором разработчики исправили ряд ошибок и внесли улучшения в баланс игры.

Основные изменения:

Исправлена ошибка, из-за которой Желтобровый в легендарном испытании «Хранители реликвий» при определённых условиях постоянно был невидимым.

Исправлена ошибка, из-за которой высшее божество Эрлан в легендарном испытании «Братья с Мэй» при определённых условиях слишком быстро восстанавливал возможность блокировать атаки.

Исправлена ошибка, из-за которой иногда невозможно было открыть ворота после возвращения в область «Лес (снаружи)» на Огнедышащей горе.

Исправлена ошибка, из-за которой атаки с использованием навыков не всегда попадали в цель.

Скорректированы условия срабатывания морозоустойчивой хризантемы (добавка).

На карте путешественника теперь корректно открывается область рядом с Изумрудным залом.

На карте путешественника теперь корректно отображается местоположение игрока на горе Хуаго.

Исправлена ошибка, из-за которой в режиме испытаний нельзя было настраивать предметы в быстром доступе и скрывать уведомления с красной точкой.

Значок сообщения о победе в «Легендарном испытании» заменён на правильный.

Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно привязать действие к клавише L.

Исправлена ошибка снежного покрова на Новом Западе.

В настройках графики появился новый метод избыточной выборки сглаживания: NXSR.

В режиме испытаний теперь корректно воспроизводятся все реплики на английском.

В режиме испытаний теперь корректно отображаются субтитры на разных языках.

Для нескольких языков улучшен перевод: исправлены опечатки, проведена работа над использованием прописных букв и единообразием терминов.

Исправлена ошибка, из-за которой количество приобретённых чесалок и златолистных шпилек (диковинки) рассчитывалось неверно после покупки. Избранные, столкнувшиеся с этой ошибкой, найдут соответствующие предметы у себя в сумке после установки обновления.

Исправлены ошибки, возникавшие во время запуска игры при определённых условиях.

Также разработчики указали на известную проблему, связанную с тем, что некоторые игроки не могут провести второй удар комбинированной атаки, если за ней следовало уклонение либо идеальное уклонение, после которого использовалось заклинание обездвиживания или некоторые навыки душ. Эта ошибка будет исправлена в одном из будущих обновлений.