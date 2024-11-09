Black Myth: Wukong выйдет на физических носителях 12 декабря

В прошлом месяце компания Game Science сообщила о сотрудничестве с издателем PM Studios, чтобы выпустить физическую версию своей чрезвычайно успешной игры Black Myth: Wukong. И вот наконец-то стала известна дата релиза физического носителя.
Как сообщила компания PM Studios, физическая версия Black Myth: Wukong выйдет 12 декабря для PlayStation 5. К тому же появилось и официальное изображение бокс акта.
Как указано на обложке игры, покупатели получат бесплатное обновление до Deluxe Edition, а значит, получат бонусные предметы, которые будут доступны при покупке физического издания.
Издательство PM Studios подтвердило выход физического издания Black Myth: Wukong в различных регионах мира, среди которых Южная Америка, Северная Америка, Европа, Австралия и Новая Зеландия.
Ждем, ибо платить за цифровой воздух удел лохов...
Круто! Очень жду!
И чё, на дисках выйдет, или всё таки на флешке? )))
Не понимаю хайп вообще этой игры.
Почему другие соус лайки не так хайпятся, тут очевидно прибежали хомячки которые скорее всего даже игру не прошли(как и бг3 где 20% игроков прошли в финал, и 25% в 3 акт)
При чем тут соус лайк? Бибезян это в первую очередь, приключенческий боевик, и его прошли более 60%, а вот гейские врата это скучный и неинтересный, но зато очень распиаренный пошаговый средняк, сюжет которого нацелен на зумерков, потому его много кто купил, но толком никто не прошёл. В частности, те, для кого повестку добавляли даже не поняли что это за игра такая, и снесли её ещё на первом акте.
Во многих играх до финала доходит 25 процентов, это норма.
Ну если это не соулсборн, а типа слешер-коридорное приключение, то моё мнение уже стало лучше. Раз там не надо жопа-боль потеть.
Надо, боссы рвут тока в путь, я все соулсы прошёл, эту не смог, босс на горе меня вымотал
Эрлана не принципиально мочить чтоб игру пройти. Как по мне оболочка Укуна гораздо сложнее, лупит он так, что будь здоров, особенно на второй фазе.