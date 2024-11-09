Black Myth: Wukong выйдет на физических носителях 12 декабря

В прошлом месяце компания Game Science сообщила о сотрудничестве с издателем PM Studios, чтобы выпустить физическую версию своей чрезвычайно успешной игры Black Myth: Wukong. И вот наконец-то стала известна дата релиза физического носителя.

Как сообщила компания PM Studios, физическая версия Black Myth: Wukong выйдет 12 декабря для PlayStation 5. К тому же появилось и официальное изображение бокс акта.

Как указано на обложке игры, покупатели получат бесплатное обновление до Deluxe Edition, а значит, получат бонусные предметы, которые будут доступны при покупке физического издания.

Издательство PM Studios подтвердило выход физического издания Black Myth: Wukong в различных регионах мира, среди которых Южная Америка, Северная Америка, Европа, Австралия и Новая Зеландия.