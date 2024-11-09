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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 355 оценок

Black Myth: Wukong выйдет на физических носителях 12 декабря

Gruz_
Новости

В прошлом месяце компания Game Science сообщила о сотрудничестве с издателем PM Studios, чтобы выпустить физическую версию своей чрезвычайно успешной игры Black Myth: Wukong. И вот наконец-то стала известна дата релиза физического носителя.

Как сообщила компания PM Studios, физическая версия Black Myth: Wukong выйдет 12 декабря для PlayStation 5. К тому же появилось и официальное изображение бокс акта.

Как указано на обложке игры, покупатели получат бесплатное обновление до Deluxe Edition, а значит, получат бонусные предметы, которые будут доступны при покупке физического издания.

Издательство PM Studios подтвердило выход физического издания Black Myth: Wukong в различных регионах мира, среди которых Южная Америка, Северная Америка, Европа, Австралия и Новая Зеландия.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
dexxxx123

Ждем, ибо платить за цифровой воздух удел лохов...

1
AlluringJake

Круто! Очень жду!

0
askazanov

И чё, на дисках выйдет, или всё таки на флешке? )))

0
вупсич пупсич

Не понимаю хайп вообще этой игры.
Почему другие соус лайки не так хайпятся, тут очевидно прибежали хомячки которые скорее всего даже игру не прошли(как и бг3 где 20% игроков прошли в финал, и 25% в 3 акт)

-2
dexxxx123

При чем тут соус лайк? Бибезян это в первую очередь, приключенческий боевик, и его прошли более 60%, а вот гейские врата это скучный и неинтересный, но зато очень распиаренный пошаговый средняк, сюжет которого нацелен на зумерков, потому его много кто купил, но толком никто не прошёл. В частности, те, для кого повестку добавляли даже не поняли что это за игра такая, и снесли её ещё на первом акте.

-1
Buzill

Во многих играх до финала доходит 25 процентов, это норма.

0
вупсич пупсич dexxxx123

Ну если это не соулсборн, а типа слешер-коридорное приключение, то моё мнение уже стало лучше. Раз там не надо жопа-боль потеть.

0
Unicorling вупсич пупсич

Надо, боссы рвут тока в путь, я все соулсы прошёл, эту не смог, босс на горе меня вымотал

0
vvvjust Unicorling

Эрлана не принципиально мочить чтоб игру пройти. Как по мне оболочка Укуна гораздо сложнее, лупит он так, что будь здоров, особенно на второй фазе.

0