Благодаря моду в Black Myth: Wukong появился мультиплеер

Как мы все знаем, Black Myth: Wukong — однопользовательская игра. Однако, был выпущен мод, который позволяет вам играть в нее с друзьями.

Этот многопользовательский мод называется WukongMP. Используя его, вы сможете отправиться в это удивительное приключение по китайской мифологии вместе со своими друзьями. Вы можете вместе сражаться с сильными боссами, исследовать большой мир бок о бок или даже присоединяться к пользовательским серверам со специальными игровыми изменениями.

WukongMP был создан ReadyM, той же командой, которая работала над похожими многопользовательскими модами для других крупных игр. Он создан для плавной и быстрой работы и простоты в использовании. В отличие от других многопользовательских модов, WukongMP автоматически гарантирует, что у всех игроков одинаковые настройки игры. Таким образом, вам не придется загружать ничего дополнительного.

Прямо сейчас WukongMP НЕ предлагает полноценную совместную игру. Вместо этого он поддерживает PVP-сражения до 20 игроков. Вы также можете найти ботов и врагов на PVP-аренах.

Команда планирует предложить поддержку кооператива в мае. Это означает, что в конце этого месяца вы сможете пройти всю игру со своими друзьями. Однако это будет в альфа-версии (что означает, что могут быть некоторые проблемы и сбои).