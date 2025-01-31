Продажи Black Myth: Wukong достигли 25 миллионов копий

Black Myth: Wukong, разработанная китайской студией Game Science, достигла еще одной вехи, превысив 25 миллионов проданных копий всего за пять месяцев после выхода. Продажи игры взлетели сразу же: 10 миллионов копий было продано за первые три дня, 18 миллионов всего за две недели и 20 миллионов уже в первый месяц.

Коммерческий успех Black Myth: Wukong также очевиден на фронте цифровых рейтингов. По данным Niko Partners, игра доминировала в рейтинге Steam в 2024 году, став крупнейшим релизом года как по количеству проданных копий, так и по доходам. Это поставило игру впереди других очень успешных игр, таких как Palworld, Helldivers 2 и Call of Duty: Black Ops 6. Кроме того, игра получила ряд значительных наград, выиграв две статуэтки на The Game Awards 2024.