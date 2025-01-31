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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 587 оценок

Продажи Black Myth: Wukong достигли 25 миллионов копий

monk70
Новости

Black Myth: Wukong, разработанная китайской студией Game Science, достигла еще одной вехи, превысив 25 миллионов проданных копий всего за пять месяцев после выхода. Продажи игры взлетели сразу же: 10 миллионов копий было продано за первые три дня, 18 миллионов всего за две недели и 20 миллионов уже в первый месяц.

Коммерческий успех Black Myth: Wukong также очевиден на фронте цифровых рейтингов. По данным Niko Partners, игра доминировала в рейтинге Steam в 2024 году, став крупнейшим релизом года как по количеству проданных копий, так и по доходам. Это поставило игру впереди других очень успешных игр, таких как Palworld, Helldivers 2 и Call of Duty: Black Ops 6. Кроме того, игра получила ряд значительных наград, выиграв две статуэтки на The Game Awards 2024.

14
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Wolfenstein

а игру года все равно гвноботу дают 🤣🤌 индустрия просто на грани фантастики

6
MagneticEnnio

он хотя бы интересней чем этот унылый соулс-лайк

-6
Vetrjak

Более чем достойно

0
вупсич пупсич

Если перестанут повесточку вставлять в каждую 1 игру в будущем, то у подделок вроде этой обезьяны нет шансов на конкуренцию в здоровой среде.

-3
QuaggyArnold

У АС Shadows будет 30млн)

-5
My life is a game

не много ли?

1
QuaggyArnold My life is a game

Самое то

0
Кей Овальд

Очень толсто.

2
QuaggyArnold Кей Овальд

Старался

1
ПтирЯ

Не хвались, идучи на рать, хвались идучи с р...

0