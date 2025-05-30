Раскрыты причины отмены Black Panther - EA не устроили темпы разработки

Стали известны подробности отмены амбициозного проекта Black Panther от EA и закрытия студии Cliffhanger Games, работавшей над игрой. Согласно информации от журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, решение о закрытии разработки стало неожиданным ударом для сотрудников студии, ведь недавно команда достигла важного внутреннего этапа и активно расширялась.

По данным источников, близких к разработке, руководство EA выразило недовольство темпами прогресса — за четыре года с момента запуска проекта (в 2021 году) Black Panther так и не смог выйти из стадии предпродакшена. Несмотря на формальное достижение нового производственного рубежа, внутреннее разочарование в темпах разработки сыграло ключевую роль в судьбе игры.

Как отмечает Шрайер, большая часть сотрудников Cliffhanger была нанята лишь в течение последнего года, а некоторые специалисты проработали в студии всего несколько недель или месяцев. Отмена проекта стала для многих полной неожиданностью, особенно на фоне расширения команды и движения вперёд.

Тем не менее EA заверила, что сотрудничество с Marvel продолжается. В официальном заявлении компания подчеркнула, что их «долгосрочное партнёрство с Marvel остаётся в силе», и напомнила, что в разработке находятся как минимум три проекта, включая Iron Man от студии Motive.

Судьба Black Panther, несмотря на высокий интерес аудитории, демонстрирует всё более осторожный подход EA к новым IP в условиях изменяющейся индустрии — даже при наличии сильного бренда и громкого имени.