Появились концепт-арты из отмененной Black Panther

Вчера стало известно о том, что компания Electronic Arts закрыла студию Cliffhanger Games и отменила экшен по Black Panther:

Сегодня видеомонтажер студии поделился концепт-артами локаций, вдохновлённых Вакандой из киновселенной Marvel, а так же раскадровкой одной из сцен. Похоже, что главными антагонистами в отмененной игре могли стать Скруллы.

В раскадровке можно заметить Т’Чаллу и его сына Азари, которые сражаются в ритуальном поединке, однако их бой прерывает нападение инопланетного корабля Скруллов, в ходе которого короля Ваканды похищают. Сообщается, что Азари должен был стать одним из нескольких игровых персонажей.