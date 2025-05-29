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Black Panther игра отменена
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.6 28 оценок

Появились концепт-арты из отмененной Black Panther

AceTheKing AceTheKing

Вчера стало известно о том, что компания Electronic Arts закрыла студию Cliffhanger Games и отменила экшен по Black Panther:

По данным СМИ, EA отменила игру по Чёрной Пантере и закрыла студию Cliffhanger

Сегодня видеомонтажер студии поделился концепт-артами локаций, вдохновлённых Вакандой из киновселенной Marvel, а так же раскадровкой одной из сцен. Похоже, что главными антагонистами в отмененной игре могли стать Скруллы.

В раскадровке можно заметить Т’Чаллу и его сына Азари, которые сражаются в ритуальном поединке, однако их бой прерывает нападение инопланетного корабля Скруллов, в ходе которого короля Ваканды похищают. Сообщается, что Азари должен был стать одним из нескольких игровых персонажей.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wing42

Поздно спохватились - пик BLM* давно прошёл и те оставшиеся два с половиной фаната-нитакусика царя негров роли и так бы не сыграли.

*BLM - Black Lives Matter - маргинальное террористическое движение с расистским уклоном.

7
ThoughtfulGerardo

если честно ну жаль...

1
Олег Дудин

Возможно, игра могла получиться неплохой. Теперь уже не узнаем.

askazanov

Ну если не скриншоты, щначит её и не было. Расстраиваться не чему.