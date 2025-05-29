Появились концепт-арты из отмененной Black Panther

Вчера стало известно о том, что компания Electronic Arts закрыла студию Cliffhanger Games и отменила экшен по Black Panther:
Сегодня видеомонтажер студии поделился концепт-артами локаций, вдохновлённых Вакандой из киновселенной Marvel, а так же раскадровкой одной из сцен. Похоже, что главными антагонистами в отмененной игре могли стать Скруллы.
В раскадровке можно заметить Т’Чаллу и его сына Азари, которые сражаются в ритуальном поединке, однако их бой прерывает нападение инопланетного корабля Скруллов, в ходе которого короля Ваканды похищают. Сообщается, что Азари должен был стать одним из нескольких игровых персонажей.
Поздно спохватились - пик BLM* давно прошёл и те оставшиеся два с половиной фаната-нитакусика царя негров роли и так бы не сыграли.
*BLM - Black Lives Matter - маргинальное террористическое движение с расистским уклоном.
если честно ну жаль...
Возможно, игра могла получиться неплохой. Теперь уже не узнаем.
Ну если не скриншоты, щначит её и не было. Расстраиваться не чему.