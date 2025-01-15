Создатели шпионского боевика Black State представили геймплейный трейлер

Турецкие независимые разработчики Motion Blur сразу же привлекли внимание, когда они впервые продемонстрировали свой предстоящий проект Black State прошлым летом. Шутер от третьего лица делает большой акцент на скрытности и, кажется, явно вдохновлен легендарной серией Metal Gear Solid от KONAMI.

Проект был снова продемонстрирован на недавней выставке CES 2025 в Лас-Вегасе. Уровень фотореализма невероятен, особенно для инди-студии. Игра работает на Unreal Engine 5, но, что интересно, она не будет использовать встроенные функции Lume и Nanite, как это делают почти все игры UE5. Вместо этого Motion Blur разработала специальный конвейер, который, как они обещают, обеспечит выдающиеся визуальные эффекты и невероятную оптимизацию.

Black State уже подтверждена как одна из игр, которая будет поддерживать NVIDIA DLSS 4 Multi-Frame Generation, что обеспечит оптимальную производительность на новых видеокартах GeForce RTX 50.

В игре главный герой вызван секретной группой ученых, называемых Архитекторами, для таинственной миссии по спасению пленников и раскрытию правды о катастрофическом событии. Игроки смогут плавно перемещаться между уровнями без каких-либо загрузочных экранов. Motion Blur заявила, что эти переходы в реальном времени ведут к различным приключениям, гарантируя, что игроки никогда не узнают, какая дверь куда открывается, добавляя элемент острых ощущений и опасности.

У Black State пока нет даты выхода.