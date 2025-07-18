В раннем доступе вышел бесплатный супергеройский шутер BLACK STIGMA

Игрокам доступны бои 6 на 6 и уникальные персонажи-Мастера

Корейская студия BoldPlay Games выпустила в ранний доступ свой новый проект — многопользовательский геройский шутер от третьего лица BLACK STIGMA. Игра бесплатно доступна на ПК для всех желающих.

BLACK STIGMA — это соревновательный экшен, в котором сочетается стрельба и ближний бой. Геймеры могут выбрать одного из уникальных персонажей, которых здесь называют Мастерами, каждый со своим набором умений и стилем ведения боя. Доступны различные режимы, от дуэлей один на один до командных сражений 6 на 6, на картах, специально созданных под разные форматы.

Ранний доступ, по планам разработчиков, продлится около шести месяцев. За это время студия обещает добавить в игру больше режимов, карт, Мастеров и другого контента. К полноценному релизу также планируется расширить и социальные функции для сообщества.