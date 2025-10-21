Экшен Blackwood показал геймплей в стиле Джона Уика и Макса Пейна

Студия AttritoM7 Productions представила геймплейный ролик своего экшена Blackwood, релиз которого запланирован на 2026 год для платформы PC.

Игрокам предстоит взять на себя роль наёмного убийцы Антона Блэквуда, который ведёт двойную жизнь: днём он продаёт DVD-диски, а ночью отправляется на опасные задания. Если анонсирующий трейлер не раскрывал деталей игрового процесса, то новое видео даёт полноценное представление о проекте.

Трёхминутный ролик демонстрирует как постановочные кат-сцены, так и непосредственно геймплей.

Общее впечатление можно описать так: персонаж, напоминающий Джона Уика, участвует в перестрелках в духе «Макса Пейна» и эффектно добивает противников приёмами, похожими на стиль «Карателя». Локации выполнены в мрачных тонах и хорошо передают атмосферу нуарной истории о киллере с двойной жизнью. При этом графика выглядит несколько устаревшей.

Игроки, уже ознакомившиеся с роликом, советуют разработчикам поработать над озвучкой главного героя, улучшить модели персонажей и визуальные детали. В то же время отмечается, что Blackwood представляет собой интересную комбинацию элементов из известных стелс-экшенов.

Интересный факт: игры, вдохновлённые кинематографичными боевиками, часто становятся культовыми — достаточно вспомнить серию Max Payne, которая задала новые стандарты для жанра экшен-игр с элементами замедленного времени «bullet time».