BLACKWOOD 3-й квартал 2026 г.
Шутер, Инди, От третьего лица
7 5 оценок

Экшен Blackwood показал геймплей в стиле Джона Уика и Макса Пейна

TheSkoofLord TheSkoofLord

Студия AttritoM7 Productions представила геймплейный ролик своего экшена Blackwood, релиз которого запланирован на 2026 год для платформы PC.

Игрокам предстоит взять на себя роль наёмного убийцы Антона Блэквуда, который ведёт двойную жизнь: днём он продаёт DVD-диски, а ночью отправляется на опасные задания. Если анонсирующий трейлер не раскрывал деталей игрового процесса, то новое видео даёт полноценное представление о проекте.

Трёхминутный ролик демонстрирует как постановочные кат-сцены, так и непосредственно геймплей.

Общее впечатление можно описать так: персонаж, напоминающий Джона Уика, участвует в перестрелках в духе «Макса Пейна» и эффектно добивает противников приёмами, похожими на стиль «Карателя». Локации выполнены в мрачных тонах и хорошо передают атмосферу нуарной истории о киллере с двойной жизнью. При этом графика выглядит несколько устаревшей.

Игроки, уже ознакомившиеся с роликом, советуют разработчикам поработать над озвучкой главного героя, улучшить модели персонажей и визуальные детали. В то же время отмечается, что Blackwood представляет собой интересную комбинацию элементов из известных стелс-экшенов.

Интересный факт: игры, вдохновлённые кинематографичными боевиками, часто становятся культовыми — достаточно вспомнить серию Max Payne, которая задала новые стандарты для жанра экшен-игр с элементами замедленного времени «bullet time».

Енот Херсонский

Что то не очень как то, топорно все, как куклы двигаются.

KANSERVATOR

даже анимацию лого сделали дергано, стиль такой походу

ant 36436

Пацаны из Бангладеша. Похоже они на свой онлайн-шутан уже забили.

Merelone

Задумка неплохая, анимации добивания норм, а вот анимации движения ГГ - как балерина на цыпочках и импакт от оружия никакой - пластик.

А саунд прям напоминает:

https://www.youtube.com/watch?v=K5jqz2X56A0&list=RDK5jqz2X56A0&start_radio=1

ant 36436
Игроки, уже ознакомившиеся с роликом, советуют разработчикам поработать над озвучкой главного героя, улучшить модели персонажей и визуальные детали.

Правильно это самое важно, а анимация в игре и так прекрасна, лучше уже не сделать.

Tommy451

еще одна дешевая поделка состряпанная из базы ассетов UE5?

Blenderr100

Очередная недоделка

Diablonos

Даже добивания в watch_dogs legion выглядят лучше

Денис Сидоров 5

Опять студенты пытаются что то сотворить?)))

ArexSOnk

Опять какой-то MindsEye. Совсем не учатся на чужих ошибках