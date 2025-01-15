Blade & Soul возвращается: анонсировано переиздание NEO

MMORPG Blade & Soul готовится к возвращению в виде переиздания под названием Blade & Soul NEO, предлагающего множество обновлений и улучшений.

В новой версии, разработанной NCSoft, будет обновлена графика благодаря использованию Unreal Engine 4. Игроков ждут более качественные текстуры, освещение и анимации, значительно превосходящие оригинал.

Боевая система претерпела изменения и теперь будет основываться на навыках игрока, предлагая больше возможностей для кастомизации. Важным нововведением станет переработанная система выносливости: она станет бесконечной при ходьбе и беге, что сделает исследование мира более плавным.

Кроме того, улучшенная кастомизация персонажей и режим PvP с сражениями 6 на 6 добавят разнообразия в игровой процесс.

Хотя точная дата выхода пока не объявлена, известно, что Blade & Soul NEO станет эксклюзивом для PC. На официальном сайте уже открыта регистрация, где можно получить бесплатные награды.