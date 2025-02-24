Blasphemous стала доступна на iPhone

The Game Kitchen сообщила, что Blasphemous, ее получившая признание критиков игра в жанре экшен и платформер, стала доступна по всему миру на iPhone.

Как и версия для Android, выпущенная несколько недель назад, эта версия предлагает полный опыт базовой игры, все ее DLC и другие улучшения, которые были добавлены после запуска на Android на основе отзывов, полученных от игроков на указанной платформе.

Основные особенности