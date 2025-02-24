Blasphemous стала доступна на iPhone

The Game Kitchen сообщила, что Blasphemous, ее получившая признание критиков игра в жанре экшен и платформер, стала доступна по всему миру на iPhone.
Как и версия для Android, выпущенная несколько недель назад, эта версия предлагает полный опыт базовой игры, все ее DLC и другие улучшения, которые были добавлены после запуска на Android на основе отзывов, полученных от игроков на указанной платформе.
Основные особенности
- Включены все DLC: The Stir of Dawn, Strife & Ruin и Wounds of Eventide.
- Оптимизированное сенсорное управление: разработано специально для мобильных устройств, включая полную переработку меню для идеального опыта, обеспечивая плавный и интуитивно понятный опыт. Настраивайте как сенсорное управление, так и управление геймпадом.
- Совместимость с геймпадом: выведите свой игровой процесс на новый уровень с поддержкой геймпада Bluetooth.
- Высококачественная пиксельная графика: уникальное художественное направление Blasphemous идеально адаптируется к мобильным платформам, сохраняя свои пиксельные насыщенные визуальные детали и готические темы. Для тех, кого не волнует пиксельная точность, есть возможность изменить размер, чтобы соответствовать высоте, сохраняя при этом то же соотношение сторон.