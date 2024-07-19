Blasphemous 2 обзавелась коллекционным изданием

Глобальный издатель и дистрибьютор SelectaPlay объявил о том, что долгожданное физическое коробочное издание Blasphemous 2 Collector’s Edition вышло сегодня в европейских и североамериканских специализированных розничных магазинах на Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Помимо полной версии Blasphemous 2 на консоли, коллекционное издание включает в себя стилбук с эксклюзивными иллюстрациями, печатное руководство, созданное разработчиками, а также благодарственное письмо от команды Game Kitchen, металлическую монету Mark of Martyrdom, три художественные карточки с новыми иллюстрациями, два компакт-диска с музыкой, написанной Карлосом Виолой, а также обложку коллекционного компакт-диска с кодом для загрузки цифрового саундтрека, печатное руководство по игре на более чем 60 страницах, красивый альбом иллюстраций и сертификат подлинности — все это в специально созданной коллекционной коробке с отделкой премиум-класса.