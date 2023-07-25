Брутальный геймплейный трейлер мрачной метроидвании Blasphemous 2

Продолжение Blasphemous вновь бросает вам вызов в роли Кающегося. Чудо вернулось и принесло с собой пророчество о рождении особенного ребёнка.

Вы пробуждаетесь на чужой земле, где жизнь и смерть повторяются в бесконечном цикле. Вас ждёт удивительный мир с разными персонажами. Некоторые помогут вам, другие попросят помощи, а третьи отправят вас в опасные приключения за древними артефактами.

Вы столкнётесь с толпами ужасных врагов и гигантскими боссами, которые хотят убить Кающегося. У каждого босса свои сильные и слабые стороны. Изучите их и найдите способ одержать победу над этими врагами.

В Blasphemous 2 вы можете выбирать и улучшать свои навыки и оружие. Новое оружие даёт вам больше возможностей для атаки, комбо и казни.

Сокрушите всех, кто встанет на вашем пути.