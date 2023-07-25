Брутальный геймплейный трейлер мрачной метроидвании Blasphemous 2

Blasphemous 2, долгожданное продолжение приключенческого экшена от The Game Kitchen и издателя Team17, уже доступно для предварительного заказа. Поклонники могут оформить предварительный заказ на GOG, Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. К сожалению, покупка в российском регионе недоступна.
Сегодня также был представлен новый геймплейный трейлер, в котором показан еще более жестокий экшен, изобретательные боссы и обширные этапы. В нем также показаны физические копии игры для Xbox, PlayStation и Switch, однако в трейлере уточняется, что некоторые моменты еще могут быть изменены.
Выход Blasphemous 2 запланирован на 24 августа 2023 года.
Уже не долго окунутся в Ересь
Первая часть не особо зашла,99% моих смертей были от падения в пропасть итд, от чего у меня люто сгорела задница и я дропнул