Кровь, грязь и Средневековье: новый ролик мрачного кооператива Blight: Survival

Разработчики средневекового кооперативного экшена Blight: Survival разродились свежим геймплейным роликом, демонстрирующим атмосферу гниющего и проклятого Средневековья. В коротком фрагменте игрок сталкивается с противником в мрачной локации - и, судя по всему, беседа предстоит не самая дружелюбная.

Напомним, что действие происходит

на ничейной земле между двумя отчаявшимися государствами, ведущими непрекращающуюся войну. Именно здесь, на трупах и костях, вызрел новый штамм болезни, превращающий человека в чудовище.

Игрокам предстоит взять на себя роль наемников, посланных остановить распространение заразы. Да, именно вам доверили зачистку эпидемии. Не врачам, не магам, не ученым (ну какие там есть) - а ребятам с мечами и сомнительной мотивацией. Что может пойти не так?

Blight: Survival выйдет на PC в Steam. Дата релиза пока неизвестна - в средневековом хорроре это, знаете ли, непросто.