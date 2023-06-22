В Blood Bowl 3 стартовал первый сезон ©

Cyanide Studio и NACON сообщили, что сегодня начинается первый сезон Blood Bowl 3. С началом первого сезона игроки могут насладиться новыми функциями: официальной лестницей, Blood Pass и системой прогрессии, где игроки могут повышать свой уровень и получать награды по мере накопления опыта. И в качестве награды для наших лояльных игроков можно бесплатно разблокировать Blood Pass первого сезона, что даст игрокам немедленный доступ к новой фракции людоящеров.

Кроме того, важная функция, столь востребованная сообществом и первоначально запланированная для 2-го сезона, теперь появится во время 1-го сезона: игроки смогут повторно подключаться к своей игре в течение ограниченного времени, если они отключены.

Если вы ищете грубую силу и высокомобильную команду, эта фракция людоящеров для вас. Это довольно необычная фракция, поскольку в нее входят сильные и выносливые игроки, а также быстрые и мобильные игроки. Хотя их игра в пасы, вероятно, не является их самой большой силой, ящеры, безусловно, становятся сильнее с каждым сыгранным матчем и являются особенно проницательным выбором для опытных тренеров.

Blood Bowl 3 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.