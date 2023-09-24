В Blood Bowl 3 стартовал второй сезон ©

Cyanide Studio и NACON объявили о старте второго сезона Blood Bowl 3. В этом новом сезоне игроков ждут дополнительная фракция, режим наблюдателя и новый Кровавый пропуск. Blood Bowl 3 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Во втором сезоне Blood Bowl 3 появится совершенно новая фракция: Жители подземного мира. В эту команду входят худшие создания преисподней, в том числе скавены, гоблины, снотлинги и тролли. Членов этой фракции презирают из-за их устрашающего внешнего вида, вызванного мутациями грибковых эликсиров, вызванных варп-камнем, и их особенно коварной тактики. Несмотря на недостаток физической силы (за исключением крысоогров и троллей), эти легковесы компенсируют это своей высокой ловкостью и использованием сопляков в качестве пушечного мяса. Жители подземного мира также привносят в игру новое игровое поле, тренера, команду болельщиков и новый мяч.

Кроме того, матчи теперь можно легко наблюдать с трибун в режиме зрителя. Позже в этом сезоне будет добавлен режим повтора, позволяющий пересматривать и анализировать ключевые моменты матчей для уточнения стратегии. Со вторым сезоном в Кровавом пропуске также будут разблокированы новые награды.