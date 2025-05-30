Создатели The Blood of Dawnwalker показали атмосферные концепт-арты локаций

Студия Rebel Wolves, создатели предстоящего ролевого экшена The Blood of Dawnwalker, показали новые концепт-арты локаций из игры.
Действие The Blood of Dawnwalker происходит в Европе 14-го века. В разгар эпидемии чумы и постоянных войн вампиры решают, что самое время выйти из тени. Главный герой, Коэн, сам становится вампиром, причём особенным - он может спокойно ходить и днём, и ночью. У него есть всего месяц чтобы найти свою семью.
Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
выглядит как генерация в шедевруме
Коммент выглядит как генерация чат жыпити1
мдааааа, начался долгий процесс:
- У вас есть игра?
- Лучше, у нас есть концепт арты!
Скажи спасибо, что не дорожная карта))
Надеюсь скоро объявят дату выхода