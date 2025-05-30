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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 284 оценки

Создатели The Blood of Dawnwalker показали атмосферные концепт-арты локаций

AceTheKing AceTheKing
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Студия Rebel Wolves, создатели предстоящего ролевого экшена The Blood of Dawnwalker, показали новые концепт-арты локаций из игры.

Действие The Blood of Dawnwalker происходит в Европе 14-го века. В разгар эпидемии чумы и постоянных войн вампиры решают, что самое время выйти из тени. Главный герой, Коэн, сам становится вампиром, причём особенным - он может спокойно ходить и днём, и ночью. У него есть всего месяц чтобы найти свою семью.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Игорь Болонев

выглядит как генерация в шедевруме

4
Fronyx

Коммент выглядит как генерация чат жыпити1

1
perseus163

мдааааа, начался долгий процесс:
- У вас есть игра?
- Лучше, у нас есть концепт арты!

1
Spectrum777

Скажи спасибо, что не дорожная карта))

1
Carissa7517

Надеюсь скоро объявят дату выхода

1