Создатели The Blood of Dawnwalker показали атмосферные концепт-арты локаций

Студия Rebel Wolves, создатели предстоящего ролевого экшена The Blood of Dawnwalker, показали новые концепт-арты локаций из игры.

Действие The Blood of Dawnwalker происходит в Европе 14-го века. В разгар эпидемии чумы и постоянных войн вампиры решают, что самое время выйти из тени. Главный герой, Коэн, сам становится вампиром, причём особенным - он может спокойно ходить и днём, и ночью. У него есть всего месяц чтобы найти свою семью.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.