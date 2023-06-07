Blood West 10.02.2022
5.7 45 оценок

Иммерсивный шутер Blood West выйдет из раннего доступа в декабре

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Procy_on
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У Blood West появилась официальная дата выхода: игра появится на ПК в декабре следующего года, к этому времени закончится текущий период раннего доступа. Смотрите новый трейлер, выпущенный на Guerrilla Collective 2023.

События игры Blood West разворачивается на Диком Западе, пропитанном влиянием темного фэнтези, и в ней вам предстоит управлять ковбоем, который не поддается ужасу и решает встретить его лицом к лицу, используя обширный арсенал оружия, чтобы отправить мертвых обратно в могилы и предотвратить захват мира силами зла.

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