Иммерсивный шутер Blood West выйдет из раннего доступа в декабре ©

У Blood West появилась официальная дата выхода: игра появится на ПК в декабре следующего года, к этому времени закончится текущий период раннего доступа. Смотрите новый трейлер, выпущенный на Guerrilla Collective 2023.

События игры Blood West разворачивается на Диком Западе, пропитанном влиянием темного фэнтези, и в ней вам предстоит управлять ковбоем, который не поддается ужасу и решает встретить его лицом к лицу, используя обширный арсенал оружия, чтобы отправить мертвых обратно в могилы и предотвратить захват мира силами зла.