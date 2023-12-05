Состоялся релиз ретро-стелс-шутера Blood West

Разработчик и издатель инди-игр Hyperstrange выпустил ретро-стелс-шутера Blood West на ПК в Steam. Релизный трейлер дает последний взгляд на мир игры и на то, что вам придется делать, когда вы станете стрелком, пытающимся избавить Дикий Запад от зла.

Blood West — это стелс-шутер от первого лица, вдохновленный классикой жанра, такой как серия Thief (поклонники которого будут рады услышать голос Стивена Рассела, актера, озвучивающего мастера-вора Гаррета, возвращающегося сюда в качестве главного героя), игр S.T.A.L.K.E.R., или - из современного каталога - Hunt: Showdown. Геймплей вознаграждает за осторожный подход: разведку местности, преследование врагов и нанесение ударов из тени.

Blood West ставит вас на место выжившего отчаянного, которому предстоит сразиться с извращенными демонами и жуткими ужасами. Все это время вы ищете способ положить конец проклятию, охватившему фронтир, и, возможно, найти покой для своей злой души. Вам нужно мудро планировать свои действия, чтобы бороться с ужасами, которые развращают эти земли. Действуйте скрытно, получайте преимущество и атакуйте из тени. Однако, как бы то ни было, вы всегда можете прибегнуть к своей огневой мощи, если дела идут не по плану.