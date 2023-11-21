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Bloodborne 24.03.2015
8.6 1 378 оценок

Бразильский моддер работает над собственным ремастером Bloodborne

Gruz_
Новости

Пока Sony продолжает оставлять Bloodborne в 2015 году, фанаты не жалеют сил на то, чтобы хоть как-то освежить эту игру в стиле souls. И вот недавно моддер из Бразилии рассказал о своем творении - проекте ремастера, который пока находится на ранней стадии.

На минувшей неделе antyherowow рассказал о своем проекте. Видео с игровым процессом показало, как он собирается переработать ролевую игру от FromSoftware, адаптировав оригинальную концепцию.

Судя по изображениям, ремастер Bloodborne стал более мрачным: в небе Йхарнама господствуют темные тучи. К тому же в игру добавлены общие улучшения в области качества обработки и световых эффектов, которые, впрочем, никак не отразились на частоте кадров.

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Для получения более подробной информации о проекте, посетите официальную страницу моддера на Patreon.

Bloodborne доступна для PS4. Кроме того, он может быть запущен на PS5 по обратной совместимости и входит в каталог игр PS Plus Extra.

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