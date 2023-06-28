Энтузиаст показал, как работает Bloodborne на PS5 в 60 FPS ©

Еще в феврале 2021 года пользователь по имени Лэнс Макдональд самостоятельно улучшил Bloodborne. Знаменитый хардкорный экшен FromSoftware получил стабильные 60 кадров в секунду и несколько полезных исправлений для версии PlayStation 4. И вот спустя несколько лет энтузиасту удалось улучшить Bloodborne и для консоли нового поколения PS5.

Теперь хардкорный экшен работает на обычной PlayStation 5 со стабильными 60 FPS без каких-либо ухищрений с графикой. По словам автора, его версия Bloodborne работает в разрешении 1080p и имеет стабильный фреймрейт на протяжении всей игры. Представленный им ролик не использует никакого масштабирования и демонстрирует реальные кадры игрового процесса, записанные непосредственно с PS5.

Остается насовсем понятно, как Макдональду удалось запустить модифицированную версию Bloodborne на PS5. Консоль не была взломана и имеет очень ограниченный функционал при редактировании внутренних файлов в системе. Также у пользователя, как он утверждает, нет девкита PS5. Некоторые эксперты в отрасли модификации выразили мнение, что он провернул какую-то махинацию с внешним SSD. Если это так, то модов для PS5 в скором времени может стать больше.