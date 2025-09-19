Инсайдер: Sony не занимается проектами, связанными с франшизой Bloodborne

В новом выпуске подкаста инсайдер и журналист Джефф Грабб рассказал, что пообщался со своими источниками и может подтвердить, что Sony по-прежнему не занимается никакими проектами по франшизе Bloodborne. Пару месяцев назад инсайдер уже опровергал слухи о разработке сиквела, ремейка или ремастера.

Напомним, что в марте Bloodborne отметила свою 10-ю годовщину, однако, похоже, фанатам не стоит ожидать каких-либо анонсов на ближайших презентациях PlayStation. До этого игроки не раз просили выпустить улучшенную версию соулслайка для текущего поколения консолей и даже запускали игру на ПК с помощью эмулятора ShadPS4.

Правда, у Грабба были и хорошие новости: ремейк Demon's Souls (2020), стартовый эксклюзив PlayStation 5, вскоре выйдет на ПК. Анонс ожидается на ближайшем шоу Sony, которое, по слухам, пройдет в конце сентября.