Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 970 оценок

Инсайдер: Sony не занимается проектами, связанными с франшизой Bloodborne

Gruz_ Gruz_

В новом выпуске подкаста инсайдер и журналист Джефф Грабб рассказал, что пообщался со своими источниками и может подтвердить, что Sony по-прежнему не занимается никакими проектами по франшизе Bloodborne. Пару месяцев назад инсайдер уже опровергал слухи о разработке сиквела, ремейка или ремастера.

Напомним, что в марте Bloodborne отметила свою 10-ю годовщину, однако, похоже, фанатам не стоит ожидать каких-либо анонсов на ближайших презентациях PlayStation. До этого игроки не раз просили выпустить улучшенную версию соулслайка для текущего поколения консолей и даже запускали игру на ПК с помощью эмулятора ShadPS4.

Правда, у Грабба были и хорошие новости: ремейк Demon's Souls (2020), стартовый эксклюзив PlayStation 5, вскоре выйдет на ПК. Анонс ожидается на ближайшем шоу Sony, которое, по слухам, пройдет в конце сентября.

Madiark

Ну и ладно соулсгвна щяс куча

WerGC

конечно зачем нам нужен никому не известный Bloodborne мы лучше выпустим Ghost of Yotei эту игру все запомнят

Costollom
Ещё через пару месяцев повторит, а потом ещё раз.

NРС

Будто были какие-то надежды..

Just-a-your-King

Эх, ктож знал, что нулевые и десятые года являлись золотым и серебряным десятилетием в игровой индустрии. Вот реально, то что выходит сейчас являются просто копирками уже всех вышедших ранее игр, улучшается графика, но геймплейно игры уже не могут предложить новый опыт.

6363

Сони как обычно.

Gridon

Права на IP у Sony, они могут заказать ремастер хоть у студии по производству мобилок, FromSoftware тут вообще не при делах