Инсайдер: Sony не занимается проектами, связанными с франшизой Bloodborne

В новом выпуске подкаста инсайдер и журналист Джефф Грабб рассказал, что пообщался со своими источниками и может подтвердить, что Sony по-прежнему не занимается никакими проектами по франшизе Bloodborne. Пару месяцев назад инсайдер уже опровергал слухи о разработке сиквела, ремейка или ремастера.
Напомним, что в марте Bloodborne отметила свою 10-ю годовщину, однако, похоже, фанатам не стоит ожидать каких-либо анонсов на ближайших презентациях PlayStation. До этого игроки не раз просили выпустить улучшенную версию соулслайка для текущего поколения консолей и даже запускали игру на ПК с помощью эмулятора ShadPS4.
Правда, у Грабба были и хорошие новости: ремейк Demon's Souls (2020), стартовый эксклюзив PlayStation 5, вскоре выйдет на ПК. Анонс ожидается на ближайшем шоу Sony, которое, по слухам, пройдет в конце сентября.
Ну и ладно соулсгвна щяс куча
конечно зачем нам нужен никому не известный Bloodborne мы лучше выпустим Ghost of Yotei эту игру все запомнят
Ещё через пару месяцев повторит, а потом ещё раз.
Будто были какие-то надежды..
Эх, ктож знал, что нулевые и десятые года являлись золотым и серебряным десятилетием в игровой индустрии. Вот реально, то что выходит сейчас являются просто копирками уже всех вышедших ранее игр, улучшается графика, но геймплейно игры уже не могут предложить новый опыт.
Сони как обычно.
Права на IP у Sony, они могут заказать ремастер хоть у студии по производству мобилок, FromSoftware тут вообще не при делах