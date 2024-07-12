Новые разработки эмулятора shadPS4 улучшают эмуляцию Bloodborne на ПК

Работа над эмулятором shadPS4 PlayStation 4 идет гладко, и последние разработки улучшили эмуляцию Bloodborne.
Как показано в новом видео, последняя версия эмулятора PS4 теперь отображает меню игры с правильными цветами. К сожалению, эмулятор по-прежнему не может войти в игру, но это быстрое улучшение эмуляции определенно сулит хорошие перспективы для будущего эмулятора, который может оказаться единственным способом играть в популярную ролевую игру FromSoftware на ПК.
shadPS4 — это всего лишь один из многих эмуляторов PlayStation 4, находящихся в разработке, но он входит в число немногих, которые могут запускать 3D-игры, поскольку большинство других могут запускать только более простые 2D-игры. Однако сцена эмуляции PlayStation 4 все еще находится в зачаточном состоянии, поэтому в будущем все определенно улучшится и, возможно, выйдет на тот же уровень, что и эмуляция PlayStation 3, которая теперь позволяет пользователям наслаждаться всеми играми, выпущенными на этой системе, с такими улучшениями, как более высокое разрешение и более стабильная производительность. То же самое может произойти и на Xbox Series X и Xbox Series S в будущем, благодаря новому обновлению режима разработки консолей, которое может сделать возможным запуск эмуляторов, таких как RPCS3, на этих системах.
Более подробную информацию об эмуляторе shadPS4 для PlayStation 4 можно найти здесь.
может поколение внуков застанет
В чем прикол бладборна объясните пожалуйста. Столько было новостей про будущие порты Sony и в абсолютно каждом посте просят Bloodborne. Чем он так отличается от других Souls подобных игр, что его все так хотят?
Тем что это единственный соулс лайк, в который нельзя поиграть на пк.
Запретный плод сладок, а так ни чем не отличается, если играл в игры фромов, то ничего не потеряешь.
я прошел все от бабадзаки (даже не соулс про бабу изгоняющих духов с помощью омедо) но из всего больше всего понравился бладборн и секира (бладик больше чем секиро), бладик потому что он наиболее целостнее мне показался, и душа как-то ближе к нему лежит трудно объяснить, там все прикольно, мир сюжет геймплей антураж звук музыка идея (охота на чудовищь, кровь итд), лавкравтавшина тоже зашла, прикольно все. Также именно бладик вернул мне игровую потенцию так сказать, сделал то что даже god of war 18 года не смог (хотя игра годная и по своему тоже хороша), а какое там длс, просто лучшее что делал Миядзаки.
В отличии от серии Dark Souls и Elden Ring, у Bloodborne чуть более быстрый темп игры, построенный на уворотах и атаках, с возможностью восстанавливать здоровье за счет атак, что неплохо так меняет стиль игры. Ну и сеттинг тут немного другой, если в тех играх больше средневековое темное фентези, то тут больше викторианская эпоха с ужасами наподобие Лавкрафта. Лично мне Bloodborne понравился больше всех остальных игр от Миядзаки, я его проходил пару раз через PS Now, но сейчас это затруднительно, а покупать консоль ради одной игры все же не хочется, так что было бы неплохо перепройти эту игру на ПК.
как минимум антураж, сеттинг, атмосфера, огнестрелы, а не только холодные оружие
А где хоть один как либо ещё эмулятор? Ни про один другой не слышал
Не понимаю что все ждут этот соулслайк, вам что мало горение ануса в дарксоулсе, хотите вообще 1 босса по 200 часов убивать, мазахисты не иначе!
Ну то что ты описал, это надо на редкость тупым быть чтобы это произошло.
лично видел стрим прохождение дарк соулс толи 2 толи 3 там чел босса дерева 5 или 6 часов убивал, реально игра для мазахистов.
а ну раз 1 чел сидел на нем 6 часов то и другие тоже столько сидели