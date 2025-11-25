ЧАТ ИГРЫ
Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 991 оценка

По данным аналитиков, тираж Bloodborne составил 9 миллионов копий

monk70 monk70

Один из лучших эксклюзивов PS4, Bloodborne, вышедший в 2015 году, разошёлся тиражом в 9 миллионов копий. Об этом говорится в последнем отчёте Alinea Analytics. Это не официальные цифры, но, учитывая, что последние продажи Bloodborne составляют 7,5 миллионов копий, это вполне реально.

И неудивительно. Bloodborne — одна из лучших игр FromSoftware, и поклонники этого мрачного и кровавого приключения, вдохновлённого Лавкрафтом, годами ждали его возвращения. Будь то обновление с поддержкой 60 кадров в секунду или какой-то ремастер/ремейк, но Sony, как владелец бренда, не собирается этого делать.

Комментарии:  9
ZackSnyder

Надо быть кретинами, чтобы не выпускать ремейк.

Rio17

Согласен

in the void

жоперы из сони думают иначе)

Egik81

Ну а могло быть и больше. Но думаю пока Сони не увидит что клиенты её платформы уже нос воротят от этой её поделки. Увидеть её на конкурирующих платформах вроде XboX и тем более ПК не суждено.

Giggity

Диванные "аналитики" так и не определились или автор так скопировал?

Rio17

Хорошая игра 🗿👍

Saka Madiq

сколько из них на ПК?

RetroGooner

Серьёзный контент. Входит в мой золотой фонд видеоигр.

5uperNova

Если бы ещё на ПК выпустили, ещё бы 9 насобирали