По данным аналитиков, тираж Bloodborne составил 9 миллионов копий

Один из лучших эксклюзивов PS4, Bloodborne, вышедший в 2015 году, разошёлся тиражом в 9 миллионов копий. Об этом говорится в последнем отчёте Alinea Analytics. Это не официальные цифры, но, учитывая, что последние продажи Bloodborne составляют 7,5 миллионов копий, это вполне реально.
И неудивительно. Bloodborne — одна из лучших игр FromSoftware, и поклонники этого мрачного и кровавого приключения, вдохновлённого Лавкрафтом, годами ждали его возвращения. Будь то обновление с поддержкой 60 кадров в секунду или какой-то ремастер/ремейк, но Sony, как владелец бренда, не собирается этого делать.
Надо быть кретинами, чтобы не выпускать ремейк.
Согласен
жоперы из сони думают иначе)
Ну а могло быть и больше. Но думаю пока Сони не увидит что клиенты её платформы уже нос воротят от этой её поделки. Увидеть её на конкурирующих платформах вроде XboX и тем более ПК не суждено.
Диванные "аналитики" так и не определились или автор так скопировал?
Хорошая игра 🗿👍
сколько из них на ПК?
Серьёзный контент. Входит в мой золотой фонд видеоигр.
Если бы ещё на ПК выпустили, ещё бы 9 насобирали