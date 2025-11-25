По данным аналитиков, тираж Bloodborne составил 9 миллионов копий

Один из лучших эксклюзивов PS4, Bloodborne, вышедший в 2015 году, разошёлся тиражом в 9 миллионов копий. Об этом говорится в последнем отчёте Alinea Analytics. Это не официальные цифры, но, учитывая, что последние продажи Bloodborne составляют 7,5 миллионов копий, это вполне реально.

И неудивительно. Bloodborne — одна из лучших игр FromSoftware, и поклонники этого мрачного и кровавого приключения, вдохновлённого Лавкрафтом, годами ждали его возвращения. Будь то обновление с поддержкой 60 кадров в секунду или какой-то ремастер/ремейк, но Sony, как владелец бренда, не собирается этого делать.