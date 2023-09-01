По словам инсайдера, ремастер Bloodborne выйдет в 2025 году

Как сообщается в сабреддите Gaming Leaks, I'm a Hero Too, инсайдер, который доказал свою достоверность, рассказав о существовании Persona 3 Reload до официального анонса, и подробно рассказал о еще не анонсированном ремейке Final Fantasy IX, недавно опубликовал интересную информацию о будущих проектах Sony Interactive Entertainment и многое другое на сервере Snitch’s Discord. Говоря о Bloodborne, он сообщил, что ремастер действительно находится в разработке и его релиз запланирован на 2025 год, что имеет смысл, поскольку это будет 10-летие игры. Кроме того, разработку этого ремастера, а также, по слухам, ремастера Horizon Zero Dawn, возглавляет Nixxes, а не Bluepoint Games, которая работает над двумя другими проектами. Возможно, в разработке также находится аниме-шоу от A1, основанное на ролевой игре FromSoftware.
Ходят слухи, что ремастер Bloodborne находится в разработке уже давно, поэтому мы должны воспринимать все, что стало известно сегодня, с долей скептицизма. Тем не менее, источник информации доказал свою достоверность, так что есть шанс, что мы, наконец, сможем снова вернуться в Ярнхэм в будущем и испытать острые ощущения охоты, как никогда раньше.
Никакой веры до официального анонса, всяким распускателям слухов
еще один клоун
Нахрен ваш ремастер, дайте порт на ПК.
Честно говоря для 2025 года ремастер bloodborne уже такое себе
Главное, что-бы системки были не на уровне "новой" игры 2025-го...
ОПЯТЬ!?
не ОПЯТЬ а СНОВА