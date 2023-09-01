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об игре
Bloodborne 24.03.2015
8.6 1 362 оценки

По словам инсайдера, ремастер Bloodborne выйдет в 2025 году

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monk70
Новости

Как сообщается в сабреддите Gaming Leaks, I'm a Hero Too, инсайдер, который доказал свою достоверность, рассказав о существовании Persona 3 Reload до официального анонса, и подробно рассказал о еще не анонсированном ремейке Final Fantasy IX, недавно опубликовал интересную информацию о будущих проектах Sony Interactive Entertainment и многое другое на сервере Snitch’s Discord. Говоря о Bloodborne, он сообщил, что ремастер действительно находится в разработке и его релиз запланирован на 2025 год, что имеет смысл, поскольку это будет 10-летие игры. Кроме того, разработку этого ремастера, а также, по слухам, ремастера Horizon Zero Dawn, возглавляет Nixxes, а не Bluepoint Games, которая работает над двумя другими проектами. Возможно, в разработке также находится аниме-шоу от A1, основанное на ролевой игре FromSoftware.

Ходят слухи, что ремастер Bloodborne находится в разработке уже давно, поэтому мы должны воспринимать все, что стало известно сегодня, с долей скептицизма. Тем не менее, источник информации доказал свою достоверность, так что есть шанс, что мы, наконец, сможем снова вернуться в Ярнхэм в будущем и испытать острые ощущения охоты, как никогда раньше.

-4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
alex_jay

Никакой веры до официального анонса, всяким распускателям слухов

5
zjkjt
1
GraF68ru

еще один клоун

1
0ncnjqybr

Нахрен ваш ремастер, дайте порт на ПК.

1
Neriem

Честно говоря для 2025 года ремастер bloodborne уже такое себе

0
Artery Kaulitz

Главное, что-бы системки были не на уровне "новой" игры 2025-го...

-1
Кей Овальд

ОПЯТЬ!?

-1
Andrew Shimansky

не ОПЯТЬ а СНОВА

0