Улучшения эмуляции Bloodborne на эмуляторе shadps4

Разработчик эмулятора Shadps4, GeorgeMoralis, достиг значительных успехов в эмуляции Bloodborne. Теперь игра выглядит практически идентично оригиналу на PS4, но с одним важным отличием: практически повсеместно присутствует туман, который частично загораживает обзор. Возможно, это артефакт дыма из канализации, так как такого тумана в оригинальной игре не было.
Ещё одним значительным улучшением стала видимоть лута. Раньше его было невозможно увидеть, что затрудняло прохождение, особенно в тех случаях, когда для открытия прохода к боссу требовался ключ, который было практически невозможно найти из-за невидимой сферы лута.
Несмотря на эти достижения, у видеокарты наблюдается высокая нагрузка. Однако её можно легко исправить, установив лимит частоты кадров (FPS) на 30 или 60.
На этом всё, всем пока!
О, режим Silent Hill)
Хахахахахах, ага
Раньше был режим virtual boy а теперь сайлент хилл
Ой, случайно написал не shadps4 а shаd
У меня как и в самой первой версии при ударе игра вылетает, разницы между ними не вижу.
Там нужно удалит файлы из папки с игрой, вот только не помню
нет тумана у меня..обновлено до последней версии
Попробуй скачать сборку 0.4.1 вип с гитхаба, если лень регистрироваться то под этим видео есть ссылка на Яндекс диск с разными сборками эмулятора https://youtu.be/vP8HeurSwOs?feature=shared