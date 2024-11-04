Улучшения эмуляции Bloodborne на эмуляторе shadps4

Разработчик эмулятора Shadps4, GeorgeMoralis, достиг значительных успехов в эмуляции Bloodborne. Теперь игра выглядит практически идентично оригиналу на PS4, но с одним важным отличием: практически повсеместно присутствует туман, который частично загораживает обзор. Возможно, это артефакт дыма из канализации, так как такого тумана в оригинальной игре не было.

Ещё одним значительным улучшением стала видимоть лута. Раньше его было невозможно увидеть, что затрудняло прохождение, особенно в тех случаях, когда для открытия прохода к боссу требовался ключ, который было практически невозможно найти из-за невидимой сферы лута.



Несмотря на эти достижения, у видеокарты наблюдается высокая нагрузка. Однако её можно легко исправить, установив лимит частоты кадров (FPS) на 30 или 60.



На этом всё, всем пока!