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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 669 оценок

Улучшения эмуляции Bloodborne на эмуляторе shadps4

Iruma321z
Новости

Разработчик эмулятора Shadps4, GeorgeMoralis, достиг значительных успехов в эмуляции Bloodborne. Теперь игра выглядит практически идентично оригиналу на PS4, но с одним важным отличием: практически повсеместно присутствует туман, который частично загораживает обзор. Возможно, это артефакт дыма из канализации, так как такого тумана в оригинальной игре не было.

Bloodborne "Оптимизированный shadps4 для игры" [22.10.24]

Ещё одним значительным улучшением стала видимоть лута. Раньше его было невозможно увидеть, что затрудняло прохождение, особенно в тех случаях, когда для открытия прохода к боссу требовался ключ, который было практически невозможно найти из-за невидимой сферы лута.

Несмотря на эти достижения, у видеокарты наблюдается высокая нагрузка. Однако её можно легко исправить, установив лимит частоты кадров (FPS) на 30 или 60.

На этом всё, всем пока!

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
shurasick876

О, режим Silent Hill)

2
Iruma321z

Хахахахахах, ага

Раньше был режим virtual boy а теперь сайлент хилл

1
Iruma321z

Ой, случайно написал не shadps4 а shаd

1
Art Borsic

У меня как и в самой первой версии при ударе игра вылетает, разницы между ними не вижу.

0
Iruma321z

Там нужно удалит файлы из папки с игрой, вот только не помню

0
Grognac

нет тумана у меня..обновлено до последней версии

0
Iruma321z

Попробуй скачать сборку 0.4.1 вип с гитхаба, если лень регистрироваться то под этим видео есть ссылка на Яндекс диск с разными сборками эмулятора https://youtu.be/vP8HeurSwOs?feature=shared

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