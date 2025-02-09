Вышла новая версия мода Bloodborne PC Remaster

Моддер fromsoftserve выпустил версию 0.87 своего ремастер-мода для Bloodborne. Для тех, кто не знает, Bloodborne Remaster Project стремится обеспечить наилучшие визуальные эффекты. Мод включает динамическое отбрасывание теней для всей игры. Он также изменяет диапазон и видимость теней. Мало того, он еще и содержит несколько более качественных текстур.

Версия 0.87 приносит большие обновления для Hunters Dream, Central Yharnam, Cathedral Ward, Old Yharnam, Hemwick и Burgertown. Более того, в Cainhurst снова выпал снег.

Bloodborne PC Remaster V0.87 поставляется в двух версиях. Первая версия без масштабированных текстур (поэтому она идеально подходит для тех, кто хочет использовать ее вместе с другими пакетами HD-текстур). Вторая версия имеет новые улучшенные текстуры.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.