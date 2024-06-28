Хардкорный ретро-шутер Bloodhound стал доступен на PS4 и PS5

Bloodhound, хардкорный шутер от первого лица, созданный независимой польской студией Kruger & Flint Productions, ориентированный на интенсивный и брутальный геймплей в ретро-стиле, дебютирует на PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра вдохновлена ​​старыми шутерами (включая Doom, Quake и Painkiller) и апокалиптическими темами. Игра также будет доступна на Xbox One и Xbox Series X|S в августе.

В Bloodhound игрок берет на себя роль члена тайной фракции ордена тамплиеров, которая должна остановить демонический культ дьявольского Астарота. Игровой процесс отсылает к классическим играм, делая упор в первую очередь на динамику и высокий уровень жестокости. Создатели ссылаются на вдохновение в старых шутерах, таких как Doom, Quake и Painkiller. Стиль игры в основном отсылает к различным апокалиптическим мотивам.