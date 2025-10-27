Сервера многопользовательской Vampire: The Masquerade - Bloodhunt закроют в апреле 2026 года

Разработчик Sharkmob объявил, что многопользовательская игра Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, выпущенная в 2022 году, закрывается спустя четыре года после запуска. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt – уникальная игра в жанре королевской битвы, получившая в целом положительные отзывы. К сожалению, количество игроков сократилось до такой степени, что поддерживать работу серверов стало невозможно.

Разработчик заявил, что Bloodhunt будет доступна до 28 апреля 2026 года — даты, которая отмечает четвёртую годовщину игры. После этой даты Bloodhunt станет полностью неиграбельной, поэтому у охотников за трофеями есть шесть месяцев, чтобы всё завершить.

С сегодняшнего дня все микротранзакции отключены. Однако внутриигровой магазин Bloodhunt останется открытым до закрытия игры, чтобы игроки могли потратить оставшиеся жетоны. В соответствии с европейским законодательством все данные учётных записей игроков и игрового процесса будут удалены после отключения Bloodhunt.

В течение последних четырёх лет мы были в восторге от вашей страсти и преданности Bloodhunt. Ваши отзывы, креативность и энтузиазм к нашей игре очень много значат для нас.