Vampire: The Masquerade - Bloodhunt больше не будет получать крупных обновлений

Ранее сегодня, 15 мая, разработчик Bloodhunt компания Sharkmob объявила о том, что разработка вампирского боевого шутера фактически сворачивается, завершившись спустя всего год после запуска. Bloodhunt не будет получать дальнейших крупных обновлений в будущем, но игра останется онлайн, и ее серверы будут активны для игроков.
"С момента запуска мы находились на пути к тому, чтобы радовать и восхищать наших игроков, однако, несмотря на то, что у нас удивительное и очень вовлеченное сообщество, мы не смогли достичь критической массы, необходимой для поддержания развития", - пишет Sharkmob. "Это привело нас к решению прекратить дальнейшую разработку Bloodhunt".
"Наша цель - поддерживать серверы до тех пор, пока у нас есть активная база игроков и сообщество", - говорится далее в блоге. Sharkmob сообщает, что будет введена система голосования игроков для того, чтобы Bloodhunt оставалась свежей и живой и в дальнейшем, но пока не раскрывает подробностей об этой функции.
Наконец, все микротранзакции с использованием реальных денег будут отключены позднее в этом году, 26 сентября. Однако до этого времени Sharkmob упрощает процесс зарабатывания жетонов Bloodhunt, поэтому игроки смогут приобретать внутриигровую косметику и другие предметы после этой даты, используя свои запасы жетонов.
Это печальный день для Sharkmob и для фанатов Vampire: The Masquerade в целом. Bloodhunt была чем-то интригующим и новым в переполненном пространстве королевских битв, когда она только появилась в прошлом году, с множеством новых идей, которые делали игру за вампира в шутере по-настоящему увлекательной.
Между тем, Vampire: The Masquerade 2 все еще находится в разработке по состоянию на июль 2022 года, но уже много лет мы не видели и не слышали ничего официального о проекте.
Очень и очень жаль. Игра хорошая была. Могу с уверенностью скачать - игру сами разработчики запороли. Очень херовый запуск был, ужасное техническое состояние, но геймплейно игра была интересной.
Жаль, очень даже жаль. Я бы побегал в новых режимах с читами на перевес. ;)
Кто бы сомневался
Поиграл как - то немного в неё. Вроде бы и не плохо, динамично, но опять же... Много читаков, малый онлайн, играют считай только олды. Ну, а после этой новости играть в неё уже нет смысла ))
А на че они надеялись выпуская еще один убогий баттлрояль?
Для фанатов это радостная весть что такой блевотный высер по одной из любимых вселенных наконец прекращает свое существование.
Эти ребята даже основные кланы доделать не успели, лашары.