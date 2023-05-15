Vampire: The Masquerade - Bloodhunt больше не будет получать крупных обновлений ©

Ранее сегодня, 15 мая, разработчик Bloodhunt компания Sharkmob объявила о том, что разработка вампирского боевого шутера фактически сворачивается, завершившись спустя всего год после запуска. Bloodhunt не будет получать дальнейших крупных обновлений в будущем, но игра останется онлайн, и ее серверы будут активны для игроков.

"С момента запуска мы находились на пути к тому, чтобы радовать и восхищать наших игроков, однако, несмотря на то, что у нас удивительное и очень вовлеченное сообщество, мы не смогли достичь критической массы, необходимой для поддержания развития", - пишет Sharkmob. "Это привело нас к решению прекратить дальнейшую разработку Bloodhunt".

"Наша цель - поддерживать серверы до тех пор, пока у нас есть активная база игроков и сообщество", - говорится далее в блоге. Sharkmob сообщает, что будет введена система голосования игроков для того, чтобы Bloodhunt оставалась свежей и живой и в дальнейшем, но пока не раскрывает подробностей об этой функции.

Наконец, все микротранзакции с использованием реальных денег будут отключены позднее в этом году, 26 сентября. Однако до этого времени Sharkmob упрощает процесс зарабатывания жетонов Bloodhunt, поэтому игроки смогут приобретать внутриигровую косметику и другие предметы после этой даты, используя свои запасы жетонов.

Это печальный день для Sharkmob и для фанатов Vampire: The Masquerade в целом. Bloodhunt была чем-то интригующим и новым в переполненном пространстве королевских битв, когда она только появилась в прошлом году, с множеством новых идей, которые делали игру за вампира в шутере по-настоящему увлекательной.

Между тем, Vampire: The Masquerade 2 все еще находится в разработке по состоянию на июль 2022 года, но уже много лет мы не видели и не слышали ничего официального о проекте.