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Vampire: The Masquerade - Bloodhunt 27.04.2022
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, Королевская битва
6.2 118 оценок

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt отмечает свое двухлетие и дарит игрокам эксклюзивные подарки

VovanVV1982
Новости

Студия Sharkmob отмечает вторую годовщину своего атмосферного многопользовательского экшена Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. За это время игра сумела обрести преданное сообщество поклонников, увлеченно исследующих мрачные улицы Праги и сражающихся за превосходство среди Сородичей.

В честь этого знаменательного события разработчики подготовили для игроков особый сюрприз. Всем, кто активирует код BH2NDANNIVERSARY на официальном сайте игры, станет доступен эксклюзивный набор косметических предметов, включающий в себя желанную платиновую маску — уникальный аксессуар, ранее зарезервированный исключительно для участников рейтинговых турниров.

Решение подарить платиновую маску всем игрокам в честь двухлетия Bloodhunt — это жест признательности и благодарности от студии Sharkmob своему преданному сообществу. Разработчики высоко ценят ту страсть и энтузиазм, с которыми игроки погружаются в атмосферный мир Vampire: The Masquerade, и стремятся и дальше радовать их увлекательными обновлениями и приятными сюрпризами.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Керж93

Ее же вроде закрывали? Или поддержку просто прекратили?

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Doctor_Zloi

"Разработчики высоко ценят ту страсть и энтузиазм, с которыми игроки погружаются в атмосферный мир Vampire: The Masquerade, и стремятся и дальше радовать их увлекательными обновлениями и приятными сюрпризами."
Ага, это по этой причине они не выпускают больше крупных обнов, о чём заявили уже довольно давно? Спасибо, что сервера работают хоть, что удивительно.

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