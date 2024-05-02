Vampire: The Masquerade - Bloodhunt отмечает свое двухлетие и дарит игрокам эксклюзивные подарки

Студия Sharkmob отмечает вторую годовщину своего атмосферного многопользовательского экшена Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. За это время игра сумела обрести преданное сообщество поклонников, увлеченно исследующих мрачные улицы Праги и сражающихся за превосходство среди Сородичей.

В честь этого знаменательного события разработчики подготовили для игроков особый сюрприз. Всем, кто активирует код BH2NDANNIVERSARY на официальном сайте игры, станет доступен эксклюзивный набор косметических предметов, включающий в себя желанную платиновую маску — уникальный аксессуар, ранее зарезервированный исключительно для участников рейтинговых турниров.

Решение подарить платиновую маску всем игрокам в честь двухлетия Bloodhunt — это жест признательности и благодарности от студии Sharkmob своему преданному сообществу. Разработчики высоко ценят ту страсть и энтузиазм, с которыми игроки погружаются в атмосферный мир Vampire: The Masquerade, и стремятся и дальше радовать их увлекательными обновлениями и приятными сюрпризами.