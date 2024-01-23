Blue Protocol получит новый класс и сверхсложный режим Sudden Death Battle

Bandai Namco объявила, что 24 января Blue Protocol получит новое обновление. В Японии, конечно, так как версия игры с Amazon еще не доступна. Однако чего мы можем ожидать?



Свободное исследование Cluster Sandway и Sopra’s Trailway. Также в игре будет арена Ex Rush Stage 2 - Second Roar и рейд Boisterous Orochi - Frostbug Invasion. Так что недостатка в PvE-развлечениях в январе не будет.



Пролился свет и на будущее Blue Protocol. В феврале максимальный уровень будет увеличен до 70, в связи с чем появятся новые умения. Сюжетная линия продолжится в пятой главе. В марте будут в основном PvE-задания и рейд на Остров Пустоты - "Атака ледяного дракона 2".



В этом месяце также появится новый режим Sudden Death Battle, в котором достаточно одного удара противника, чтобы ваш персонаж умер. Затем нужно выжить, пока не закончится время. Также известно, что в апреле в игре появится новый класс, но никаких подробностей о нем пока нет. Более подробную информацию о нововведениях в Blue Protocol можно найти здесь.