Состоялся запуск MMORPG Blue Protocol: Star Resonance

Состоялся релиз кроссплатформенной MMORPG в аниме-стилистике Blue Protocol: Star Resonance. Проект разработан студией Shanghai Bokura Network Technology и издан компанией A Plus. Запуск игры, состоявшийся 9 октября, сопровождался техническими сложностями и вызвал преимущественно негативную реакцию со стороны игроков.

Сразу после выхода рейтинг Blue Protocol: Star Resonance в Steam упал до категории в основном отрицательные. Пользователи столкнулись с рядом проблем, среди которых были трудности с доступом к серверам. В своих отзывах игроки сообщали об ошибке не удалось получить список серверов, которая, по всей видимости, связана с региональными ограничениями для многих стран.

Кроме того, многие игроки жаловались на высокий пинг, что критично для игры с боевой системой в реальном времени. Поступали сообщения о том, что для глобального запуска было выделено ограниченное количество серверов, расположенных в удаленных регионах, что и стало причиной задержек для пользователей из Европы и других частей света. Также отмечались проблемы с подключением через клиент Steam, хотя, по некоторым данным, эта неполадка была исправлена спустя некоторое время после релиза.

Помимо технических аспектов, игроки обсуждали и другие особенности проекта. В частности, некоторые пользователи проводили параллели с другими MMORPG и отмечали наличие элементов, характерных для мобильных игр, например, функцию автобоя.