Авторы сверхреалистичного шутера Bodycam назвали дату проведения бета-теста

Создатели онлайн-шутера Bodycam с реалистичной графикой показали новый геймплейный трейлер. Вместе с этим авторы объявили, что открытое бета-тестирование игры пройдет 21 января в Steam.
Принять участие в тестировании Bodycam, которое продлится всего лишь сутки, смогут все желающие. Игрокам будут доступны три карты: Worn House, Russian Building и Airsoft House.
Bodycam — многопользовательский онлайн-шутер, главная особенность которого — воспроизведение реалистичного изображения с нагрудной камеры. Его созданием занимаются два французских разработчика из Reissad Studio. Игру делают на движке Unreal Engine 5.
И вот что мне теперь, в суп пюрешку добавить?
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