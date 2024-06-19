Bodycam предлагает игрокам новую карту для перестрелок - жуткую заброшенную больницу

Разработчики популярного мультиплеерного шутера Bodycam порадовали своих поклонников выходом нового обновления, которое привнесло в игру множество интересных нововведений и улучшений. Центральным элементом апдейта стала абсолютно новая локация — мрачная заброшенная больница с пугающе безлюдными коридорами, которая наверняка придётся по вкусу любителям жанра хоррор.

Но на этом изменения не заканчиваются. Команда разработчиков также внесла ряд важных исправлений и оптимизаций. В частности, были подкорректированы настройки листвы и решена проблема, при которой режим быстрой игры ошибочно перенаправлял игроков на карту полигона. Кроме того, была проведена работа по улучшению общей производительности игры на большинстве конфигураций ПК.

Ещё одним значимым дополнением стала опция отключения зернистости в настройках графики, которая поможет избежать визуальных артефактов у некоторых пользователей. Помимо этого, разработчики избавились от досадных белых линий, проявлявшихся на экранах определённых устройств. Также в списке серверов появился новый раздел, отображающий только что начавшиеся матчи.

Что же касается борьбы с нечестными игроками, то учётные записи читеров, на которых поступали жалобы от добросовестных пользователей, были заблокированы. Разработчики призывают сообщать обо всех замеченных нарушениях в специальный раздел на форуме игры, прикрепляя к сообщению доказательства и ссылку на профиль нарушителя в Steam.

И в завершение стоит упомянуть об усовершенствованной системе голосования за исключение нарушителей с сервера. Отныне при попытке кикнуть игрока запускается десятисекундное голосование среди участников матча. Если большинство проголосует за удаление, то забаненный игрок не сможет вернуться на данный сервер до окончания текущей игровой сессии.