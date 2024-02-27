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об игре
Bodycam TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица
5.1 11 оценок

Более 35 минут геймплея бодикам-шутера Bodycam

monk70
Новости

Взгляните на предстоящий ультрареалистичный бодикам-шутер от первого лица, разработанный на движке Unreal Engine 5, под названием Bodycam. Игра похожа на Unrecord, но представляет собой многопользовательский онлайн-шутер от первого лица. Этот эксклюзивный игровой процесс без комментариев был записан на RTX 4090 и мониторе 4K. Имейте в виду, что эта версия игры в настоящее время все еще находится в разработке, и некоторые финальные функции и карты отсутствуют.

Приготовьтесь погрузиться в динамичные действия Bodycam, где каждая пуля имеет значение, и каждый выбор может решить победу или поражение вашей команды.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
PolGhost

Эти бесплатные ассеты...в скольких же хоррорах я их видел..

1
атмаROZ

Сингла нет, катись к....

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