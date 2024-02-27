Более 35 минут геймплея бодикам-шутера Bodycam

Взгляните на предстоящий ультрареалистичный бодикам-шутер от первого лица, разработанный на движке Unreal Engine 5, под названием Bodycam. Игра похожа на Unrecord, но представляет собой многопользовательский онлайн-шутер от первого лица. Этот эксклюзивный игровой процесс без комментариев был записан на RTX 4090 и мониторе 4K. Имейте в виду, что эта версия игры в настоящее время все еще находится в разработке, и некоторые финальные функции и карты отсутствуют.
Приготовьтесь погрузиться в динамичные действия Bodycam, где каждая пуля имеет значение, и каждый выбор может решить победу или поражение вашей команды.
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