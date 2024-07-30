Новое обновление Bodycam добавляет контент и вносит технические улучшения в игру

Reissad Studio продолжает улучшать свой многопользовательский шутер Bodycam. Разработчики выпустили ещё одно масштабное обновление, которое не только добавляет новый контент, но и вносит ряд технических улучшений, призванных сделать игровой процесс ещё более сбалансированным.

Новые режимы и карты

Во-первых, игроков ждёт новый режим под названием Gun game (Оружейная игра). В этом динамичном состязании каждый участник начинает с базового пистолета, постепенно продвигаясь к более мощному оружию после каждых трёх убийств. Матч завершается, когда один из игроков проходит через весь арсенал.

Во-вторых, в игру добавлены две новые карты. Bomb House (Дом с бомбой) предназначена исключительно для режима Bodybomb и представляет собой симуляцию защиты и нападения, где команде предстоит обезвредить скрытую бомбу. Другая новая локация, Backroom, погружает игроков в сюрреалистичный мир бесконечных жёлтых комнат, наполненных зловещей атмосферой и таинственными звуками.

Технические улучшения и балансировка

Помимо нового контента, разработчики уделили внимание технической части игры. В частности:

Устранена возможность видеть сквозь стены при прохождении через них головой.

Карта Abandonned Hospital (Заброшенная больница) подверглась балансировке и исправлениям.

Добавлена поддержка FSR 3 для улучшения оптимизации и повышения FPS.

Переработан интерфейс выбора карт и режимов игры для большего удобства.

Настроена чувствительность прицеливания и баланс движения в зависимости от FPS.

Улучшены движения камеры и визуальные эффекты.

Повышен урон для оружия Glock и Deagle.

Улучшена мобильность игроков для предотвращения застревания в препятствиях.

Музыкальное сопровождение

И напоследок стоит отметить, что обновление также добавило в игру новый трек "Apophis" от Kil Krook.