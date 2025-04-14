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Bokura: Planet 24.04.2025
Адвенчура, Инди, Платформер, Кооператив
3.8 5 оценок

Анонсирована Bokura: Planet - игра, которая может разрушить ваши отношения

Solstice Solstice

Bokura: Planet выходит 25 апреля на PC (Steam) и продолжает события своего предшественника. В этой игре у двух игроков разные цели и истории, которые нужно скрывать друг от друга, общаясь по голосовому чату. К тому же, теперь можно толкать партнёра с обрыва.

Разработчик Tokoronyori рассказал, что игра предназначена для близких людей: друзей, пар и супругов. Но если отношения напряжённые или есть скрытые проблемы, игра может их обострить. Он также добавил, что новая механика позволяет постоянно мешать партнёру, например, толкать его в самый неподходящий момент.

BOKURA: planet обещает стать «игрой, которая доставляет игрокам боль». Релиз — 25 апреля.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lord.Four

Русский, к сожалению, не завезли.